Crescita casi COVID, Lopalco: “Mascherine dimenticate, freddo e Omicron 2”

FOGGIA, 10/03/2022 – (telebari) I contagi Covid in Puglia tornano a salire. Un trend più o meno costante che, negli ultimi giorni, ha conosciuto il proprio picco martedì 8 marzo: giornata in cui è risultato positivo il 26,3% dei test processati.

A confermare la tendenza è Pierluigi Lopalco, epidemiologo ed ex assessore alla Sanità della Regione Puglia, intervenuto in diretta ieri sera nell’edizione serale del telegiornale di Telebari. “Purtroppo è così – conferma l’esperto – si tratta ancora di un aumento contenuto e come al solito, nella maggior parte dei casi, relativo a infezioni asintomatiche o molto lievi, ma la situazione è da tenere sotto controllo.

Il motivo? Ci siamo riappropriati di un bel pezzo di libertà, di elementi di vita normale, e questo è senza dubbio un bene. Molti di noi, però, stanno dimenticando quelle banali norme di comportamento individuale che possono difenderci dal Covid: in primis, l’uso delle mascherine. Quando siamo al chiuso la mascherina deve essere usata e usata bene. Il virus continua a circolare, non dimentichiamolo, non possiamo permetterci di rilassarci troppo”. (telebari)