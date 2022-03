Statoquotidiano.it 10 marzo 2022. Anche Consalvo Di Pasqua risulta indagato nel procedimento che tiene insieme Iaccarino, Iacovangelo e Capotosto. Riguarda quanto avrebbero indebitamente ricevuto, cioè la somma distribuita “dal duo Landella-Di Donna in cambio del proprio voto favorevole”, in sintesi la presunta tangente Tonti.

Con l’ex sindaco Landella, e gli ex consiglieri Bruno Longo, Erminia Roberto, Liliana Iadarola, Dario Iacovangelo e Leonardo Iaccarino, sono Di Pasqua e Capotosto gli ultimi due nomi “non candidabili” secondo il collegio del Tribunale di Foggia, magistrati Antonio Buccaro, Mariangela Carbonelli e Luca Stanziola. Il decreto della camera di consiglio (Prima sezione civile) riguarda “l’incandidabilità” degli ex consiglieri- tutti di centrodestra e nella coalizione al governo della città dal 2019 al 2021- alle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento Europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi.

Il consigliere Di Pasqua è stato controllato – a febbraio 2007 e a maggio 2019- in compagnia di un soggetto “con pregiudizi di polizia per estorsione, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, furto e truffa”. Nella solita ricostruzione del ramo familiare che parte da un pregiudicato e si estende per gradi di parentela, i magistrati risalgono alla “batteria” dei “Moretti-Pellegrino-Lanza” e ad ambienti malavitosi locali.

“Non persuasive le difese del Di Pasqua, tendenti a dimostrare come la compagnia del Nardella fosse, in realtà, occasionale, poiché legata al decesso della madre (risalente al 21.09.2010) ed a quello della moglie (risalente al 28.01.2011), e non il frutto di una pregressa conoscenza”.

I magistrati aggiungono: “In senso contrario deve tuttavia essere osservato che gli eventi infausti sono avvenuti in un ristrettissimo arco temporale (2010-2011) che nulla ha a che vedere con i controlli di polizia avvenuti molto tempo prima (2007) e moltissimo tempo dopo (2019) i lutti che hanno colpito la famiglia del Di Pasqua”.

Da qui desumono: “Il fatto che siano trascorsi più di 12 anni tra i due controlli, è una circostanza che depone a suo sfavore, dimostrando, a ben vedere, una radicata conoscenza del Nardella nel tempo che va ben oltre la sua sfera professionale”, quella di Nardella dipendente di una struttura sanitaria. “Il che rende, se possibile, ancor più evidente il rischio di un condizionamento del Di Pasqua da parte della mafia foggiana”.

Per Antonio Capotosto, “è stato evidenziato un contesto familiare del consigliere comunale

rilevante ai fini del verificarsi del pericolo di condizionamento dell’attività amministrativa dallo stesso svolta”. I magistrati ricostruiscono una contiguità con la batteria “Sinesi- Francavilla” e, in base ad attività tecniche svolte nell’ambito di un procedimento penale della Dda di Bari- “era stato designato per organizzare un incontro” fra esponenti malavitosi locali.

L’episodio accertato nell’ambito del procedimento penale della Dda di Bari

“lascia trasparire una prossimità consapevole ed elettiva tra l’ex consigliere comunale Capotosto e il pregiudicato Francavilla Emiliano, capo dell’omonima batteria mafiosa, in cui gravita il genero del consigliere”.

Antonio Capotosto è stato arrestato con Leonardo Iaccarino il 30 aprile 2021 in quanto ritenuto responsabile del reato di tentata induzione indebita a dare o promettere

utilità e destinatario, il 21.05.2021, dell’ulteriore ordinanza cautelare per la presunta tangente Tonti. “Esiste un collegamento diretto e rilevante del Capotosto con la criminalità organizzata locale. Né tale asserzione è stata smentita nel corso del giudizio, essendo il resistente rimasto contumace”.