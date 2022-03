Statoquotidiano.it, Foggia, 10 marzo 2022 – Ennesimo incidente stradale ieri sera a Foggia. Una Micra si è schiantata sfondando un muro di uno stabile in viale Ofanto, dopo la collisione con una vettura Honda. Una donna è finita in pronto soccorso. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del sinistro. Si attendono aggiornamenti sul caso.