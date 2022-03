Manfredonia. Caro gasolio, continua la protesta dei pescatori. Intanto il prezzo è salito alle stelle

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 10 marzo 2022. Giornata di incontri istituzionali, quella di ieri a Roma, tra il Sindaco di Manfredonia Gianni Rotice, in rappresentanza di tutti i sindaci d’Italia ed il sottosegretario alla pesca ed agricoltura Battistoni. Tema dell’incontro, il caro gasolio che ha costretto tutta la marineria di Italia, compreso quella di Manfredonia, con delegazione presente, a fermare da una settimana circa le operazioni di pesca.

Tante le misure promesse, tra cui lo stanziamento di 20 milioni di euro che non risolvono certo il problema, ammortizzatori sociali e sgravi.

Nelle more, tuttavia, il prezzo del gasolio continua a salire con le conseguenze catastrofiche per la nostra economica e per la vita dei cittadini.

Il prezzo del barile è sceso da 130 a 120 dollari eppure il gasolio alla pompa si vende a 2,28, inspiegabilmente. Non sarà forse che sia in atto una grande speculazione economica a vantaggio di pochi e dello Stato con maggior gettito fiscale a danno della molteplicità dei cittadini? Ricordo a me stesso che il prezzo del petrolio oscillo anche a 170 dollari al barile ma giammai alla pompa sono stati raggiunti prezzi simili, né come giustificazione può invocarsi la guerra in atto. Sono solo riflessioni.

Antonio Castriotta