Manfredonia, disposta la chiusura di una sala giochi abusiva

MANFREDONIA (FOGGIA), 10/03/2022 – “IL DIRIGENTE Vista la nota del 15/12/2021, della Polizia di Stato, assunta al protocollo comunale, con la quale è stato accertato che in un bar in Zona Croce veniva esercitata l’attività di sala giochi con la presenza di n.6 apparecchi elettronici. Con la stessa nota è stato accertato, altresì, che nel locale non veniva esercitata l’attività di somministrazione di alimenti, né erano presenti le relative attrezzature.

Preso atto che, la citata società, pur essendo titolare dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di pubblico esercizio di bar non svolge tale attività e che di fatto svolge l’attività di sala giochi. Atteso che, sulla base degli atti d’ufficio, la società ha presentato le DIA per l’installazione di apparecchi e congegni automatici all’interno del pubblico esercizio, e che le stesse, per quanto sopra detto, non hanno alcuna efficacia.

Dato atto che l’esercizio dell’attività di sala giochi è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 86 del TULPS e dell’art.7 della Legge Regione Puglia n.43 del 13/12/2013. Visto il TULPS approvato con Regio Decreto n.773/1931. Vista la Legge Regione Puglia n.43 del 13/12/2013. Ritenuto, pertanto, necessario prescrivere la cessazione immediata dell’attività di sala giochi abusivamente intrapresa. Visto il Decreto sindacale n.6/2022, di conferimento degli incarichi dirigenziale. Visto l’art. 107 del D.Igs. n. 267/2000 (TUEL).

ORDINA

l’immediata cessazione dell’attività di sala giochi, in quanto condotta in difetto di autorizzazione.

AVVERTE

che l’inottemperanza al presente ordine sarà sanzionato ai sensi dell’art.650 del C.P. Copia della presente sarà trasmessa agli organi di vigilanza e controllo. Il Comando di Polizia Locale è incaricato di far rispettare l’esecuzione della presente ordinanza. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di notifica”.

Il Dirigente a.i. F.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda.