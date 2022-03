StatoQuotidiano.it, 10 marzo 2022. “Maledetto il mondo della droga! Nella nostra famiglia non si fa che piangere nel vedere nostro figlio coinvolto in questo maledetto vizio. Pensavamo che andando a lavorare all’estero la cosa si poteva risolvere, ma così non è stato. Anzi è tornato indietro peggio di prima“.

Un padre disperato scrive a StatoQuotidiano.it raccontando il dramma che sta vivendo una famiglia di Manfredonia a causa della dipendenza dalle sostanze stupefacenti di un ragazzo del posto.

A livello nazionale, attraverso i dati della “Relazione annuale al Parlamento 2020 sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia”, è possibile avere una fotografia sulle droghe più diffuse nel territorio italiano, e sul numero e le cause dei decessi per overdose.

“Aumentano, fino ad arrivare ai livelli del decennio scorso, le morti per overdose: nel 2019 sono stati registrati 373 casi (+11%), più di un’overdose al giorno. L’eroina continua a rappresentare la causa principale dei decessi (45,3%), anche se quelli attribuibili all’uso di cocaina sono in costante aumento” (fonte).

Sono stati 7.480 i ricoveri in ospedale direttamente correlati all’uso di stupefacenti, soprattutto di giovani e under 45, soprattutto a causa della cocaina. Ma anche la cannabis ha, nell’aumento delle degenze per uso di sostanze, un ruolo fondamentale (fonte).

“La cocaina continua a farla da padrone nel mercato della droga italiano: nel 2019 infatti sono stati sequestrati quasi 8,3 tonnellate della sostanza, tre volte in più rispetto all’anno precedente”.

“Lo Stato non ci aiuta, le istituzioni locali nemmeno, il Comune è latitante come le assistenti sociali. Lui da solo non si rende conto in che condizioni si trova. Vi chiedo di aiutarmi perché da soli io e mia moglie non possiamo farcela”, dice il papà di Manfredonia.

“Spero che Dio mi dia sempre il lume della ragione perché ho paura che prima o poi succeda l irreparabile. E non mi venite a dire che è colpa dei genitori, perché ho due figli e l’altro è l’opposto. Se qualcuno è disponibile ad aiutarmi può contattarmi al numero di telefono lasciato alla redazione di StatoQuotidiano”.