Manfredonia, una mamma scrive: “La guerra spaventa, temo per la serenità dei nostri figli”

Lettera inviata a StatoQuotidiano.it

“Gentilissimi di Stato Quotidiano, sono Patrizia, una persona umile, una mamma, una lavoratrice, molto preoccupata come penso in tanti, per questo periodo storico che ci cambierà la vita! Non sono forte cm mia nonna che durante la seconda seconda guerra mondiale cercava rifugio dalle bombe che arrivano in città, non sono coraggiosa come le donne ucraine che combattono per la loro libertà, sono solo una mamma che ha la voce per parlare e un telefono per scrivere.

Sono una semplice e umile cittadina, che ha paura e chiede aiuto! Ho paura di poter leggere la paura negli occhi di mia figlia di 5 anni che già non fa più sonni sereni ed ho paura che lei legga il mio terrore nei miei occhi.

Chiedo a chi ha più forze di me, il giornale, il Sindaco, gli Onorevoli, il capo di Stato , il Papa, chiedo a Voi nostri rappresentanti, di intervenire per noi! Io non sono né a favore della Russia ne dell Ucraina, voglio solo una cosa: la tranquillità e la pace mia, dei miei figli e del mondo intero! Voglio che qualcuno dico BASTA! Voglio la neutralità dell’Italia, forse l unico popolo che poteva farsi portavoce della pace anche alla luce della nostra posizione interna: dipendiamo dagli altri per tutto: luce, gas, petrolio e materie prime.

Voglio che non si dica più: ci saranno “sanzioni più pesanti”, perché quelle sanzioni non faranno altro che inasprire gli animi. Voglio negoziati per parlare e discutere per risolvere a voce e NO CON LE ARMI. Le armi portano solo all odio, alla povertà, al dolore, alla morte. Ma noi non ci definiamo popoli civili, tecnologici, ricercatori ?!

I nostri rappresentanti ci stanno portando verso la terza guerra mondiale ma nessuna persona umile la vuole ! Io non voglio ospitare i profughi ucraini, io voglio vivere amando tutti i popoli!!!!! Io voglio che l Italia si faccia portatrice di pace!!!! L Italia dovrebbe essere neutrale e no “sostegno” x la guerra: ”forniamo aiuti economici e umanitari ad uno stato o all altro” ma portatore di pace!

Per favore aiutatemi a dare voce alla “parola” : fine ai combattimenti, fine alla guerra! Solo accordi veri fatti di parole perché siamo persone civili!!!

Impariamo dal passato!!!!! Non sono passati nemmeno 100 anni dalla seconda guerra mondiale ma già l abbiamo dimenticata perché tanti che l hanno vissuta sono già morti.

Altrimenti tra qualche mese qui, sicuro noi italiani saremo un popolo finito!!!!ma se ci sarà la guerra, la terza guerra mondiale, il mondo sarà finito! Per favore aiutatemi a non far piangere di paure le mie figlie e i figli del mondo!