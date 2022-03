Moscone prega per la Pace in Ucraina nel Santuario di Padre Pio

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 10/03/2022 – La città di San Giovanni Rotondo si è mobilitata per esprimere pubblicamente solidarietà al popolo ucraino e per promuovere la cultura della pace.

L’iniziativa è del Rotary Club di San Giovanni Rotondo, che ha coinvolto le autorità civili e religiose ed altre associazioni cittadine. Ieri sera, dopo essersi dati appuntamento dinanzi al sagrato di Santa Maria delle Grazie, con fiaccole e simboli istituzionali si sono uniti a Mons. Padre Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e alla fraternità dei frati Cappuccini che nella cripta del Santuario, hanno recitato il consueto Rosario serale, durante il quale si è pregato in maniera particolare per le vittime della guerra in Ucraina, per le famiglie dei morti, per i feriti, per quanti rischiano ancora la vita e per ottenere che la diplomazia possa giungere al più presto all’auspicato obiettivo della cessazione delle ostilità.