Le tende veneziane: praticità con stile

Quasi tutte le finestre necessitano di poter essere oscurate per motivi di privacy, o per proteggere gli ambienti interni dalla luce del sole e dal calore. Non sempre è comodo ricorrere alla chiusura di tapparelle o persiane che proteggono la finestra dall’esterno, si ha così l’esigenza di dotare finestre e porte-finestre di una tenda posta all’interno. Classiche, a rullo, a pacchetto, montate su binari e magari doppie, per soddisfare le tante esigenze pratiche e di stile; ma c’è un tipo di tende in grado di risolvere la maggior parte dei problemi: le tende veneziane per interni.

Cosa sono le tende veneziane e come funzionano

Le tende veneziane, o semplicemente veneziane, sono dei pannelli costituiti da lamelle sottili, disposte orizzontalmente ed equidistanti, mantenute in posizione da corde verticali che le attraversano grazie ad appositi fori. Uno o più pannelli di misure standard oppure delle tende veneziane su misura, coprono la larghezza totale della finestra o della vetrata.

Nella versione tradizionale le lamelle possono essere inclinate a piacere agendo su un’asta laterale, mentre tirando una corda si raccolgono le lamelle verso l’alto e si libera completamente il vetro; attualmente ne esistono però modelli in cui i meccanismi di inclinazione e raccolta sono motorizzati, facilitando ancor di più l’apertura e la chiusura delle veneziane. Le tende veneziane motorizzate sono il top del comfort nel mondo delle tende.

Le origini delle tende veneziane

L’invenzione di questo tipo di tende non è da collegare alla città di Venezia. In effetti l’idea originale di proteggere gli ambienti dalla luce e dal calore legando tra loro leggere canne di bambù affonda le sue radici in tempi molto antichi e terre lontane, come la Persia, il Giappone e la Cina, ma a tutt’oggi l’invenzione originale delle veneziane resta avvolto dal mistero. Esiste però una sorta di manuale promozionale illustrato, scritto nel 1941 dall’inglese Thomas French, che ricostruisce la storia delle veneziane a partire dalla Persia e rispolvera testimonianze scritte ed antichi dipinti per certificare che nella seconda metà del ‘700 le tende veneziane per interni erano ormai già affermate in molti paesi europei e in America.

Allora, perché si chiamano tende veneziane? È presto detto: perché, da qualsiasi parte venissero, furono i veneziani ad importarle in Italia, insieme ai tanti prodotti e manufatti che provenivano dall’Oriente.

I vantaggi delle tende veneziane

Belle da vedere e disponibili in così tante versioni di materiali, dimensioni, colori, da renderle adattabili a qualsiasi esigenza di design, dal classico al più moderno; le tende veneziane per interni hanno anche caratteristiche di praticità difficilmente eguagliabili da altri tipi di tende: in particolare se si parla di tende veneziane motorizzate, nessuna altra tenda regge il paragone.

La tenda veneziana permette di dosare la quantità di luce che si desidera lasciar entrare nella stanza, grazie all’inclinazione delle lamelle; in una giornata soleggiata si potrà avere luminosità negli ambienti evitando solo l’effetto di abbagliamento, oppure ottenere il buio completo e la privacy totale senza dover ricorrere a pesanti tessuti.

Tende veneziane moderne: in alluminio, in legno e in PVC

Costruite allo stesso modo, le veneziane differiscono a seconda del materiale, prima di tutto nel peso e ovviamente nei prezzi. Le leggere ed economiche lamelle in materiale plastico o in alluminio hanno uno spessore inferiore al millimetro, mentre per le lamelle in legno massello ci si aggira intorno ai 2,5 millimetri, va da sé che le tende veneziane in legno avranno un peso e un impatto visivo notevoli rispetto alle corrispondenti in plastica o metallo. Il legno, più costoso, conferisce però alla tenda veneziana una personalità unica, ne fa un oggetto pregiato che meglio si adatta ad ambienti dall’eleganza classica.

Per la pulizia, invece, si bilanciano i pro e i contro: in ultima analisi pulire le tende veneziane per interni è piuttosto semplice e non occorre smontarle, come invece avviene per le tende in tessuto. La pulizia delle veneziane è comunque molto importante: una pulizia e una manutenzione regolari sono fondamentali sia per le più leggere che per le tende veneziane in legno, le mantengono prive di polvere e quindi in condizioni di funzionamento ottimali.

Tende veneziane per tutti gli ambienti

Le veneziane si rivelano particolarmente versatili adattandosi a qualsiasi ambiente della casa; rappresentano infatti una scelta pratica e funzionale anche per il bagno e la cucina, in quanto non assorbono umidità e cattivi odori.

Sono perfette sia nel bagno, che richiede un livello di privacy molto elevato ma necessita anche di una buona illuminazione, sia nella cucina, in cui bisogna gestire in modo ottimale luminosità, privacy, ventilazione e pulizia. Negli open space che comprendono cucina e zona pranzo, le tende veneziane possono agevolmente svolgere le funzioni di divisorio.

Seppur disponibili in pannelli modulari pronti che coprono la maggior parte delle esigenze di dimensioni delle comuni finestre e porte-finestre, con le tende veneziane su misura si può usufruire di questo pratico sistema anche per aperture di dimensioni personalizzate.

Da non dimenticare anche due tipologie particolari di tende veneziane, più costose e sofisticate, che pure sono presenti sul mercato: le tende veneziane con guide laterali, solitamente usate all’esterno, e le tende veneziane integrate nello spazio tra i doppi vetri, tecnicamente chiamate veneziane interno vetro. (nota stampa).