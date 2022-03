Ucraina, la Gran Bretagna accusa: Mosca ha ammesso l’uso di razzi termobarici

(RAINEWS), 10/03/2022 – “Il Ministero della Difesa russo ha confermato l’uso del sistema d’arma TOS-1A in Ucraina. Il TOS-1Autilizza razzi termobarici”.

Lo si legge su un post del ministero della Difesa britannico, che aggiunge: “Guarda il video qui sotto per ulteriori informazioni su quest’arma e il suo impatto devastante”. “Può distruggere le infrastrutture e causare danni significativi agli organi interni e ustioni da flash, con conseguente morte per le persone esposte”.

Il post mostra, infatti, un video che spiega il funzionamento dei missili, “già utilizzati dai russi in Afghanistan e in Cecenia”, e ne descrive “l’impatto devastante”.

Che cosa sono le armi termobariche

Le armi termobariche sono bombe che utilizzano l’ossigeno risucchiandolo dal luogo in cui cadono, per produrre poi una combustione con l’effetto di creare una violenta corrente d’aria di un calore tale da uccidere le persone presenti. Sono chiamate “rompi polmoni” perché il risucchio velocissimo dell’aria dai polmoni può provocare la morte.

L’onda d’urto può durare molto più a lungo di quella prodotta da un esplosivo convenzionale e può essere in grado di vaporizzare i corpi umani per le altissime temperature sprigionate nelle vicinanze.

I russi la utilizzano in batterie di 24 razzi che vengono lanciati tutti in una volta in uno spazio temporale compreso tra i 6 e 12 secondi.

I loro effetti devastanti si sono visti durante le operazioni condotte dai russi in Siria, Afghanistan e Cecenia.

Amnesty International ha affermato che la piccola piazza pubblica formata dalle strade Viacheslava, Chornovola e Kruhova di Chernihiv è stata colpita da più bombe, uccidendo civili e danneggiando gravemente gli edifici vicini, in quello che secondo loro potrebbe costituire un crimine di guerra.

Chernihiv, città che si trova nel Nord del Paese, a circa 150 chilometri da Kiev, ha subito un importante bombardamento il 3 marzo. Oltre a Kiev, la città di Chernihiv è uno dei luoghi più colpiti, oltre a Kharkiv e Mariupol.

Le armi termobariche sono illegali?

Secondo le leggi internazionali sui conflitti armati, le armi termobariche non sono illegali, ma il loro utilizzo è sottoposto a regole rigide: queste armi non possono essere utilizzate contro obiettivi militari se sussiste la possibilità di danneggiare anche i civili.