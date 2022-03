“United, l’addio di Ronaldo a fine stagione è sempre più probabile”

(CORRIERE DELLO SPORT), 10/03/2022 – Cristiano Ronaldo sarebbe sempre più convinto a lasciare il Manchester United a fine stagione. Secondo il Sun, dopo l’esclusione nel derby con il City – ufficialmente l’ex Juventus ha saltato la stracittadina per un problema all’anca – il giocatore apparirebbe sempre più intenzionato a lasciare i Red Devils e avrebbe avuto un colloquio con l’agente Mendes per parlare del suo futuro. Lo stesso Mendes pare abbia cercato di calmarlo e di dirgli di rifletterci bene prima di prendere una decisione drastica. Ma ormai il fuoriclasse portoghese sembrerebbe aver deciso in maniera definitiva. Ritornato a Manchester ad agosto, l’ex Real Madrid non si è mai reintegrato all’interno dell’ambiente e ora mediterebbe l’addio definitivo, specialmente se la squadra non riuscisse a qualificarsi alla prossima Champions League.

Oggi si è allenato con i compagni

Dopo aver ricevuto la notizia da Rangnick che non sarebbe stato convocato per la partita contro i Citizens, al posto che rimanere con i compagni, Ronaldo avrebbe preso un volo per tornare a casa sua, in Portogallo. Oggi, comunque, si è allenato con i compagni, ma con lui ci sarebbero stati anche due bodyguard. I Red Devils, quinti in campionato a un solo punto dall’Arsenal quarto (ma potenzialmente a -10, perché i Gunners devono recuperare tre partite), sono attesi da una partita delicatissima nel prossimo turno. Ospiteranno, infatti, il Tottenham di Conte, altra squadra in lotta per un posto in Champions.