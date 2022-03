Vialli: “Ho paura di morire, non so cosa troverò dall’altra parte”

FOGGIA, 10/03/2022 – (fanpage) Gianluca Vialli ha parlato ancora della sua malattia, del tumore che non lo ha ancora abbandonato ed è sempre dentro di lui a ricordargli la caducità della vita.

Nelle anticipazioni del settimanale Oggi parla di tutto, si confessa a cuore aperto. Non si nasconde, né ha vergogna di condividere le sue emozioni. “Ho paura di morire – le parole dell’ex attaccante della Nazionale -. Non so quando si spegnerà la luce né cosa ci sarà dall’altra parte. Ma in un certo senso sono anche eccitato dal poterlo scoprire”.