Adesione al ‘Patto per la Sicurezza Urbana’ del Comune di Foggia

Foggia, 10 marzo 2023 – Si è svolto oggi, venerdi 10 marzo, alle ore 11.00, presso il Palazzo di Governo, I’incontro con gli attori istituzionali, sociali, economici e del terzo settore per la formale adesione al Patto per la Sicurezza Urbana e per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata del Comune di Foggia, sottoscritto lo scorso 6 febbraio dal Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, e dal Commissario Straordinario del Comune di Foggia, Marilisa Magno, alla presenza del Sig. Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Tra gli Enti sottoscritori Ufficio Scolastico della Regione Puglia, I’ASL di Foggia, la Camera di Commercio di Foggia, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato Imprese, Confcooperative, Federpreziosi, la Fondazione Buon Samaritano, le Associazioni S.O.S. IMPRESA e Fai Antiracket “Luigi e Aurelio Luciani”.

Il momento di formale sottoscrizione del documento pattizio ha avuto luogo nella mattinata di oggi, presso la Sala degli Orologi, al I Piano del Palazzo del Governo.

Fotogallery ENZO MAIZZI: