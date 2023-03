Femminicidio a Carlantino, il Sindaco: “Pronto ad aiutare i 4 figli”

FOGGIA, 10/03/2023 – (di Andrea Tedeschi rainews.it) Petronilla De Santis, 45 anni, è stata uccisa a coltellate a Carlantino, nel foggiano, dal marito, Antonio Carozza, 54, che ha poi tentato di suicidarsi. A quanto si apprende, l’omicidio si è consumato tra le mura domestiche. Dopo aver accoltellato la donna, l’uomo, 54 anni, ha tentato il suicidio ed è ora ricoverato nel Policlinico Riuniti di Foggia dove, secondo i medici, non sarebbe in pericolo di vita.

Gli investigatori ipotizzano che all’origine del gesto ci siano problemi psichici dell’uomo. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Tra le ipotesi, quella di una violenta discussione, degenerata, nel corso della quale i due coniugi si sarebbero feriti a vicenda. Per la donna sarebbero state fatali le lesioni provocate all’addome da un’arma da taglio. L’uomo avrebbe tentato il suicidio lanciandosi dal balcone. La coppia era sposata da anni, aveva quattro figli tra i 23 e i 12 anni, che non erano in casa al momento della tragedia. Due di loro gestiscono un bar in paese.

“Un fulmine a ciel sereno” il commento del sindaco di Carlantino Graziano Coscia. “Una famiglia riservata, perbene e soprattutto – aggiunge – che mai ci ha fatto pensare che potesse accadere un evento così tragico. Non sono mai giunte segnalazioni ai servizi sociali”. “L’uomo faceva il muratore, ma per problemi di salute ha dovuto smettere e si occupava della sua campagna”, continua il primo cittadino che ha incontrato due dei quattro figli della coppia.

“La più grande era sotto shock. Suo fratello piangeva disperato. Sono molto preoccupato per il più piccolo che è ancora un bambino“, riferisce il sindaco, che si dice “pronto ad aiutarli. Prima di tutto offrendo loro un supporto psicologico, perché in casi del genere, oltre alla mamma, si perde anche il papà”. rainews.it