Foggia, abbandonano 7 cuccioli in un sacco della spazzatura: uno muore

Avete strappato dei cuccioli di 30 giorni ad una mamma. Non ci sono parole sufficienti di sdegno, rabbia, tristezza. Siete criminali assassini. PER CHI VOGLIA AIUTARCI, cerchiamo un box bambino usato per spostare i cuccioli in sicurezza e all’asciutto quando si deve lavare il box. Potete scrivere sulla pagina o al 3894877171. Grazie”. Lo riporta la pagina Facebook Canile di Foggia – A Largo Raggio.