Foggia, presunte tangenti al Comune: 200 testimoni al processo contro Landella

FOGGIA, 10/03/2023 – (lagazzettadelmezzogiorno.it) Sono quasi 200 i testimoni di cui Procura e difensori dei 12 imputati chiedono l’interrogatorio nel processo per le presunte tangenti al Comune, che inizierà il 15 marzo davanti alla sezione collegiale del Tribunale e che vede come principali imputati l’ex sindaco Franco Landella e l’ex presidente del consiglio comunale Leonardo Iaccarino.

Tranne Iaccarino che ammette una corruzione (la presunta spartizione di una tangente con sindaco e due consiglieri) ma respinge il resto delle accuse contestate, gli imputati si dicono innocenti. Il processo si preannuncia lungo, molto lungo visto il numero di imputati e imputazioni, la necessità di trascrivere centinaia di intercettazioni e la lista testi, pur se molti sono in comune.

Nella lista testi depositata in cancelleria una settimana prima dell’udienza i pubblici ministero Roberta Bray e Enrico Infante hanno indicato ben 71 testimoni per provare le accuse contestate ai 12 imputati – ex amministratori, dipendenti comunali, imprenditori, privati cittadini – che rispondono a vario titolo di tentata concussione, 2 corruzioni, tentata induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione, 10 contestazioni di peculato per acquisti di poco conto per scopri privati con soldi del Comune, e una undicesima accusa di peculato o in alternativa di favoreggiamento. lagazzettadelmezzogiorno.it