Manfredonia, investimenti Mazzanti Automobili: tutta la verità

MANFREDONIA (FOGGIA), 10/03/2023 – Uno dei temi più dibattuti nell’ultimo mese che non ha mancato di suscitare, qualche polemica ed un vivace dibattito pubblico sulle varie testate giornalistiche, cartecee e web nonché sui social, è quello relativo al possibile insediamento, nella distretto industriale della piana di Macchia, del gruppo Mazzanti Automobili, gruppo specializzato nella produzione di auto di lusso.

Ebbene, in relazione a tale possibilità, è stata diffusa, probabilmente e senza verificarne l’attendibilità, una notizia, secondo la quale, il gruppo industriale, fosse pronto ad investire centinaia di milioni di euro nella piana di Macchia per produrre auto elettriche con l’assunzione di 500 unità lavorative. In merito a tale notizia è intervenuto l’ex sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, con un post sul suo profilo facebook, nel quale chiedeva all’ing. Sergio Priore, allo stato vice presidente della Mazzanti Industries di spiegare la prese di posizione di Luca Mazzanti, fondatore della Mazzanti Automobili, il quale con un post aveva smentito qualsiasi coinvolgimento con la Mazzanti Automobili e prendendo le distanze da qualsiasi operazione messa in atto dalla stessa azienda dall’agosto 2022 in poi.

E’ stato necessario, quindi, sentire telefonicamente l’ing. Sergio Priore, al fine di chiarire degli aspetti poco chiari della vicenda imprenditoriale, che ha ingenerato, soprattutto in un territorio con livelli di disoccupazione elevati false aspettative. La questione è stata chiarita nei termini che seguono. La Mazzanti Automobili, una genialata del suo fondatore Luca Mazzanti con sede a Pontedera, ha realizzato in questi anni auto super lussuose (una decina l’anno), dal prezzo di vendita oscillante dai 700 mila euro in sù, con manodopera artigianale, limitata ad una ventina di unità.

In questo momento, sembrebbe che la Mazzanti Automobili stia seguendo un percorso di ristrutturazione del debito. Da non confondere, quindi con la Mazzanti Automobili, tiene a precisare l’ing. Priore, è la società “Mzz Automotive Testing & Innovation Lab Srl. Quest’ultima è una startup, con sede a Fisciano, che detiene un interessante progetto/brevetto di elettrificazione, nel quale sarebbe ricompresa tra le diverse cose, la costruzione di vetture premium elettriche ed idrogeno di piccola e media gamma per un pubblico retal, con costi di acquisto accessibili.

Come precisato dal vice presidente, ing. Priore, “trattasi di una startup che sta strutturando la migliore operazione tecnica economica e finanziaria, rispettivamente con partner industriali di primo livello e con fondi di investimento mediante un advisor estero che starebbe reperendo i capitali ed in parte li avrebbe già reperiti ma non posso aggiungere altro per riservatezza”. Quindi, è la Mzz Automotive e non la Mazzanti Automobili che ha formalizzato, presentando un business plan, una manifestazione di interesse per ottenere dal Comune di Monte Sant’Angelo e Manfredonia, Asi di Foggia e Commissario governativo Zes, l’assegnazione di un terreno industriale di circa mq 50000 per la realizzazione del progetto.

Si attendono risposte da Eni Rewind al momento piuttosto tiepide. “Se dovesse potersi realizzare il progetto, le unità lavorative che verrebbero impiegate il primo anno sarebbero una ottantina, che verrebbero già duplicate nel secondo anno ed incrementate ulteriormente negli anni a seguire. In questo particolare momento di transizione ecologica con l’Europa che avrebbe decretato il passaggio alle auto elettriche a far data dal 2035, potrebbe rappresentare una buona oppurtunità industriale per il territorio ma al momento tutto sembrerebbe subordinato al reperimento delle risorse economiche per trasformare la startup si concretizzi una una realtà industriale pienamente operativa in una delle contese aree industriali della piana di Macchia.

