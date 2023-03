Maggioranza e minoranza collaborativa stanno studiando se sono più performanti i pannelli solari di forma quadrata o rettangolare, cinesi o tedeschi. Maggioranza e minoranza collaborativa stanno studiando come organizzare, attraverso qualche associazione locale, corsi brevi per la formazione di tecnici altamente specializzati nella gestione della centrale a turbogas. Maggioranza e minoranza collaborativa stanno studiando se i serbatoi per carburante da ricostruire sono più belli di forma circolare o ottagonale.