Revenge porn a Manfredonia, Ordine Fisioterapisti: “Disonore per l’intera categoria”

MANFREDONIA (FOGGIA), 10/03/2023 – L’Ordine dei Fisioterapisti di Foggia, nella persona dell’attuale Commissione Straordinaria Territoriale, nel prendere atto dei fatti di cronaca emersi sulle maggiori testate radiotelevisive italiane a livello nazionale e locale e che coinvolgono una donna presunta vittima di abusi per le condotte attuate in suo danno da parte di un fisioterapista della provincia di Foggia,

nell’esprime sincera vicinanza e sostegno alla donna, lo scrivente Ordine professionale prende assoluta distanza dai comportamenti e dalla condotte ascritte al predetto “professionista” il quale rappresenterebbe un disonore per l’intera categoria professionale tutelata dallo scrivente Ordine ove gli adebbiti dovessero trovare fondamento. Il fisioterapista, infatti, è il professionista che si occupa della prevenzione, della diagnosi funzionale, della cura e della riabilitazione dei disturbi conseguenti a eventi patologici di varia natura, congeniti od acquisiti, garantendo assistenza e qualificazione in favore del paziente, non certo colui il quale utilizza la propria qualifica per creare un danno al paziente e/o porlo in uno stato di soggezione fisica e/o psicologica.

Sarà cura ed onere dello scrivente Ordine, pertanto, monitorare la vicenda ed adottare ogni e più opportuna azione a tutela della professione, al fine di preservare la rispettabilità, il decoro e l’onorabilità di tutti i colleghi iscritti all’OFI Foggia che esercitano la professione con onestà, integrità ed abnegazione, spesso anteponendo il benessere del paziente al proprio riconoscimento economico e/o alle proprie esigenze.