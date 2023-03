Si fa pagare 12mila euro per togliere il malocchio, condannata la maga Morgana

AGI – La maga Morgana, “sedicente sensitiva”, è stata condannata dal Tribunale di Milano per truffa aggravata a sei mesi di carcere (pena sospesa) perché avrebbe promesso a D.G. di liberarlo dal malocchio ottenendo in cambio più di 12mila euro.

L’uomo si trovava in un momento molto complicato della vita perché soffriva di depressione. Con la complicità dell’allora compagno, pure condannato a sei mesi, la fattucchiera praticava il ‘rito della specchiatura’, un’azione per scacciare energie nefaste che consigliò anche al suo cliente convincendolo a comprare un kit con candele e oggetti propiziatori per liberare la casa “dall’aura negativa che l’affliggeva”.

Il suo ‘lavaggio del cervello’ si sarebbe concretizzato nel far credere a D.G. “dell’esistenza di un pericolo immaginario – è scritto nel capo d’imputazione letto dall’AGI – quali morte, gravi malattie e tragedie familiari che avrebbe potuto scongiurare solo grazie al loro aiuto e approfittando dell’evidente stato di depressione in cui versava legato a situazioni personali particolarmente destabilizzanti”.

Così l’uomo, messo di fronte a oscuri orizzonti, si sarebbe fatto convincere “al pagamento di 12660 euro corrisposte a partire dal marzo 2017 al 18 gennaio 2018″ indicate come “corrispettivo di consulti di cartomanzia elargiti dalla fantomatica sensitiva”. Il Tribunale ha condannato Morgana anche a pagare una provvisionale di 10mila euro al suo ex cliente.