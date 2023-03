Rodi Garganico. Svoltiamo Insieme deposita 3 proposte: tasse turistiche, patrimonio artistico e parcheggi

Rodi Garganico 10/03/2023. Il Gruppo Consigliare Svoltiamo Insieme di Rodi Garganico ha depositato tre proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale per affrontare problemi legati alle tasse turistiche, alla salvaguardia del patrimonio artistico-culturale e al parcheggio a pagamento.

La prima proposta mira all’abbassamento delle tariffe per la tassa di soggiorno, applicando un’imposta che tenga conto delle esigenze dei turisti e sia in linea con le municipalità limitrofe. In particolare, si propone di applicare un’imposta di €0,80 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi, agriturismi,bed & breakfast e case per ferie, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi. Per i pernottamenti effettuati in residenze turistiche alberghiere ed alberghi fino a 3 stelle, si propone di applicare un’imposta di €1,00 al giorno per persona, mentre per quelli effettuati in residenze turistiche alberghiere ed alberghi oltre 3 stelle fino a 4 stelle, si propone di applicare un’imposta di €1,20 al giorno per persona. Infine, per i pernottamenti effettuati in residenze turistiche alberghiere ed alberghi oltre 4 stelle fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, si propone di applicare un’imposta di €1,50 al giorno per persona.

La seconda proposta riguarda l’integrazione del regolamento edilizio comunale per la salvaguardia del patrimonio artistico-culturale del centro storico di Rodi Garganico. In particolare, si propone di regolamentare l’installazione di motori esterni dei condizionatori d’aria, di parabole per la TV satellitare e di altre apparecchiature tecnologiche per evitare che compromettano il decoro della zona antica della città. La normativa attuale lascia troppo margine discrezionale ai privati che hanno installato tali apparecchiature senza tenere in considerazione le conseguenze estetiche sul paesaggio urbano.

Infine, la terza proposta riguarda l’introduzione di abbonamenti mensili e stagionali per i residenti che utilizzano le aree adibite a parcheggio a pagamento. Tale misura mira a facilitare la vita dei residenti e a incentivare l’utilizzo del parcheggio a pagamento da parte di coloro che risiedono in città.

In sintesi, le proposte presentate dalla lista Svoltiamo Insieme di Rodi Garganico intendono migliorare la competitività turistica della città, salvaguardare il patrimonio artistico-culturale e facilitare la vita dei residenti.