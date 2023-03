Tragico incidente in Puglia: moto si schianta contro auto, muore 17enne

BARI, 10/03/2023 – (Gianluca Giugno telebari.it) Ancora una tragedia sulle strade baresi. Nella tarda serata del 9 marzo ha perso la vita un ragazzo di Cellamare, Amatore Losurdo.

Il giovane, classe 2005, viaggiava in moto sulla SP 84 da Rutigliano in direzione Adelfia assieme ad altri due coetanei a guida delle rispettive motociclette. Secondo le prime ricostruzioni, i tre avrebbero sorpassato un’auto a ridosso di un restringimento della Rutigliano-Adelfia, quando il motociclista si è scontrato frontalmente con un’altra autovettura proveniente dalla direzione opposta.

Inutile l’intervento del 118, che non ha potuto far altro se non constatare il decesso del ragazzo cellamarese. Un secondo motociclista è stato trasportato in condizioni non gravi al Giovanni XIII mentre sono incolumi tutti gli altri coinvolti nell’incidente. telebari.it