Verso la Settimana Santa di Vico del Gargano: l’iniziativa del consigliere comunale Vincenzo Azzarone

Vico del Gargano 10/03/2023. La Settimana Santa di Vico del Gargano, una delle manifestazioni più importanti e sentite della comunità locale, non si spegnerà più definitivamente la sera del venerdì Santo. Questa è la notizia che ha reso noto ieri sera il consigliere del Comune di Vico del Gargano, Vincenzo Azzarone, dopo che la sua iniziativa è stata approvata dalla giunta comunale.

Non è stato possibile avere ulteriori dettagli sulla natura dell’iniziativa di Azzarone, ma il consigliere ha dichiarato che “la comunità tutta sicuramente ne beneficerà”, lasciando intendere che si tratta di un’importante novità per la celebrazione della Settimana Santa nel paese.

Azzarone, che è stato eletto consigliere cinque anni fa, ha espresso la sua gratitudine al sindaco Sementino per avergli concesso la fiducia e di essere stato parte integrante della squadra comunale anche con la sola delega da consigliere.

Ha inoltre ringraziato gli amici assessori e consiglieri con cui ha lavorato più volte, i suoi collaboratori e tutte le associazioni territoriali, che sono state risorse fondamentali per tutta la comunità.

Azzarone ha concluso il suo mandato in una situazione difficile, in cui ha vissuto da vicino l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19. Tuttavia, ha affermato che porterà nel suo cuore tutte le cose belle che ha vissuto e cercherà di allontanare le situazioni negative.

Ora tocca alla comunità valutare il suo mandato, ma Azzarone ha affermato di non avere paura e di non scendere a compromessi, poiché non fa parte del suo bagaglio di vita personale. Ha concluso dicendo che ci metterà come sempre la faccia e la passione.

Articolo a cura di Vittorio Agricola