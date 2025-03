Manfredonia, Raffaele Fatone: "Carnevale, i cittadini protagonisti di una festa straordinaria"

“Il Carnevale di Manfredonia si conferma uno degli eventi più attesi e partecipati dell’anno, con una straordinaria affluenza di cittadini e visitatori che hanno animato le strade della città con entusiasmo, colori e creatività. L’edizione di quest’anno ha visto una partecipazione senza precedenti, testimoniando il forte senso di appartenenza della comunità e il desiderio di mantenere viva una tradizione che affonda le radici nella storia locale.

Le sfilate dei gruppi mascherati e i carri allegorici hanno trasformato Manfredonia in un palcoscenico di allegria e spettacolo, grazie all’impegno instancabile di associazioni, scuole, volontari, famiglie e cittadini che hanno lavorato, a spese proprie, con passione per rendere la manifestazione un successo.

“Il coinvolgimento della popolazione è stato straordinario: un segnale inequivocabile che il Carnevale di Manfredonia merita un’organizzazione e un sostegno sempre più strutturati, affinché possa raggiungere livelli ancora più prestigiosi a livello regionale e nazionale” così viene ripetuto ogni anno.

Bene allora di fronte a un tale entusiasmo e alla crescente affluenza, appare evidente la necessità di un rilancio dell’evento, con risorse adeguate e un progetto che valorizzi ulteriormente il Carnevale come attrazione culturale e turistica. Le istituzioni locali, insieme alle realtà associative e agli operatori economici, sono chiamati a un impegno congiunto per garantire al Carnevale di Manfredonia una dimensione ancora più spettacolare e competitiva, il tutto attraverso una struttura organizzata fatta di gente competente e preparata che parta sin da questi giorni per lavorare attivamente già al prossimo appuntamento del 2026.

L’incredibile risposta della cittadinanza è la dimostrazione che questa festa non è solo un evento di svago, ma un patrimonio da preservare e potenziare. Con il giusto supporto e una programmazione mirata, il Carnevale di Manfredonia potrà diventare un appuntamento di riferimento nel panorama delle grandi manifestazioni italiane.

Insieme si può e si deve”.

Lo scrive in una nota l’Ing. Raffaele Fatone.