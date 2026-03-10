ACI Foggia verso il commissariamento: proposta di scioglimento del Consiglio Direttivo

FOGGIA – L’Automobile Club di Foggia potrebbe essere commissariato. Con deliberazione n. 476 del 5 marzo 2026, il Commissario Straordinario dell’Automobile Club d’Italia, Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette, ha disposto la formulazione della proposta di scioglimento del Consiglio Direttivo dell’AC Foggia all’Amministrazione vigilante, con la conseguente nomina di un Commissario Straordinario.
Il provvedimento arriva al termine di un procedimento amministrativo avviato con deliberazione n. 434 del 3 febbraio 2026 e successivamente integrato dalle controdeduzioni presentate dagli organi dell’ente foggiano.
Secondo quanto emerge dalla deliberazione, le osservazioni presentate dal Presidente e da alcuni componenti del Consiglio Direttivo non sono state ritenute sufficienti a superare le criticità già emerse durante l’istruttoria.
Le valutazioni tecniche e giuridiche svolte nel corso del procedimento avrebbero infatti confermato la non sostenibilità del piano di rientro finanziario, evidenziando una situazione economico-finanziaria strutturalmente critica, aggravata da un significativo aumento dell’indebitamento nei confronti dell’ACI negli ultimi anni.
La proposta di scioglimento riguarda l’attuale Consiglio Direttivo in carica per il mandato 2023–2027, composto da: Raimondo Ursitti, Presidente, Rossana De Leo, Vice Presidente, Franco Amato, Consigliere, Rosario Nunziante, Consigliere, Angelo Cusmai, Consigliere, Donato Russo, Consigliere (categorie speciali). Alla luce degli elementi emersi, il Commissario Straordinario dell’ACI ha deliberato di proporre lo scioglimento del Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo 67 dello Statuto dell’Ente.
Nella stessa deliberazione viene inoltre indicato l’avvocato Alberto Monno, Vice Prefetto di Bari, quale possibile Commissario Straordinario, il cui nominativo è stato trasmesso all’Amministrazione vigilante per le valutazioni di competenza. La decisione finale spetterà ora al Ministero vigilante, che dovrà adottare l’eventuale provvedimento di scioglimento del Consiglio Direttivo e di commissariamento dell’ente.
La vicenda rappresenta uno sviluppo amministrativo rilevante per il territorio foggiano e per la gestione locale dell’Automobile Club.