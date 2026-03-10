Edizione n° 6001

APPALTO FOGGIA // Appalto ospedaliero a Foggia, la Cassazione respinge il ricorso dei soci Seccia
10 Marzo 2026 - ore  13:19

THOMAS GRUMER // Trovati i resti di Thomas Grumer a Ibiza: identificato il manager scomparso da mesi
10 Marzo 2026 - ore  10:10

Home // Attualità // Affari Tuoi, polemica sui social per un video di Martina Miliddi: post Rai cancellato dopo le critiche

AFAFRI TUOI Affari Tuoi, polemica sui social per un video di Martina Miliddi: post Rai cancellato dopo le critiche

Il contenuto, condiviso dagli account ufficiali della Rai, è stato successivamente rimosso a causa delle numerose critiche ricevute online

Affari Tuoi, polemica sui social per un video di Martina Miliddi: post Rai cancellato dopo le critiche

Martina Miliddi - Fonte Immagine: ildifforme.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Marzo 2026
Attualità // Spettacoli //

Il programma Affari Tuoi, in onda su Rai 1 e condotto da Stefano De Martino, finisce al centro di una polemica social dopo la pubblicazione di un video dedicato alla ballerina Martina Miliddi. Il contenuto, condiviso dagli account ufficiali della Rai, è stato successivamente rimosso a causa delle numerose critiche ricevute online.

Nella puntata andata in onda domenica era stato trasmesso un balletto della danzatrice, ma a far discutere non è stato tanto il video quanto la didascalia utilizzata nel post sui social. Nel testo si leggeva infatti che “queste immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità e anche il vostro apparato cardiorespiratorio”, una frase che ha subito scatenato reazioni contrastanti tra gli utenti.

Dopo la pubblicazione, l’ondata di commenti e polemiche ha spinto la Rai a cancellare il post, soprattutto perché la formulazione del messaggio è stata giudicata da molti utenti eccessivamente allusiva e poco appropriata, anche in considerazione del fatto che la vicenda è esplosa a ridosso della Giornata internazionale della donna.

Sui social il dibattito è stato acceso. Alcuni utenti hanno criticato la comunicazione della Rai, ritenendola fuori luogo e potenzialmente sessista, mentre altri hanno difeso la ballerina e ridimensionato la polemica. C’è chi ha sottolineato che Martina Miliddi svolge semplicemente il suo lavoro di ballerina, senza nulla di volgare nelle sue esibizioni.

Molti commenti hanno invitato a non trasformare la vicenda in un caso mediatico, ricordando che il mondo della televisione ha sempre ospitato balletti e performance simili. Altri invece hanno espresso perplessità sull’opportunità di inserire coreografie di questo tipo in un programma di access prime time.

Tra chi critica e chi difende, la discussione online è proseguita per ore, con utenti che hanno invitato a non esagerare e altri che hanno sollevato interrogativi sulla comunicazione utilizzata dal profilo social della Rai.

Il caso ha così riportato l’attenzione non solo sulla presenza di Martina Miliddi nel programma, già oggetto di commenti nelle settimane precedenti, ma anche sulla gestione dei contenuti social legati ai programmi televisivi, sempre più esposti alle reazioni immediate del pubblico.

Lo riporta libero.it.

