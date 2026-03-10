Allarme giovanissimi a Manfredonia: droga e degrado nei torrioni. "13enni, 14enni: hashish e marijuana senza sosta!"

Come in altre città italiane, a Manfredonia cresce la preoccupazione per un fenomeno che sempre più spesso viene segnalato da residenti e famiglie: gruppi di giovanissimi che si ritrovano nei torrioni e negli spazi abbandonati delle periferie per fumare e trascorrere ore lontano da qualsiasi controllo. Un quadro che sta facendo scattare un vero e proprio campanello d’allarme sociale.

Negli ultimi mesi, diversi abitanti di quartieri periferici hanno denunciato la presenza quasi quotidiana di ragazzi molto giovani, spesso minorenni, che utilizzano le aree dei torrioni – luoghi isolati e poco illuminati – come punto di ritrovo serale. Tra cartacce, mozziconi di sigaretta e bottiglie lasciate a terra, il degrado è sotto gli occhi di tutti.

«Li vediamo arrivare nel pomeriggio e restare fino a tardi», racconta un residente della zona. «Molti di loro avranno tredici o quattordici anni. Fumano, hashish, marijuana, ascoltano musica e a volte fanno schiamazzi. Il problema non è solo il rumore, ma l’età dei ragazzi». Secondo alcune segnalazioni, in questi luoghi il consumo di stupefacenti sembra essere diventato quasi un rito di gruppo, una forma di appartenenza tra adolescenti che cercano spazi lontani da adulti e regole. Ma proprio questa ricerca di libertà rischia di trasformarsi in un terreno scivoloso, dove l’emulazione e la mancanza di controllo possono portare a comportamenti sempre più rischiosi.

Il fenomeno non riguarda soltanto il fumo. I cittadini parlano anche di piccoli atti di vandalismo e sporcizia, con muri imbrattati e rifiuti lasciati nelle aree comuni. Situazioni che contribuiscono ad alimentare un clima di disagio urbano.