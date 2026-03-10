Edizione n° 6001

Appalto ospedaliero a Foggia, la Cassazione respinge il ricorso dei soci Seccia
10 Marzo 2026

THOMAS GRUMER // Trovati i resti di Thomas Grumer a Ibiza: identificato il manager scomparso da mesi
10 Marzo 2026 - ore  10:10

Appalto ospedaliero a Foggia, la Cassazione respinge il ricorso dei soci Seccia

APPALTO FOGGIA Appalto ospedaliero a Foggia, la Cassazione respinge il ricorso dei soci Seccia

Si chiude davanti alla Corte di Cassazione una complessa controversia civile legata agli appalti pubblici nel settore sanitario foggiano

Appalto ospedaliero a Foggia, la Cassazione respinge il ricorso dei soci Seccia

Policlinico di Foggia - Immagine d'archivio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
10 Marzo 2026
Con provvedimento di recente pubblicazione, si chiude davanti alla Corte di Cassazione una complessa controversia civile legata agli appalti pubblici nel settore sanitario foggiano. Con un’ordinanza depositata nel marzo 2026, la Seconda Sezione civile della Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato da Raffaele e Marianna Seccia, soci della società Costruzioni Seccia S.r.l., subappaltatrice nei lavori di ristrutturazione dell’ospedale di Foggia. Al centro della causa vi era una richiesta di oltre 190 mila euro, somma che i ricorrenti sostenevano di aver perso a causa del comportamento della stazione appaltante e dei funzionari coinvolti nella gestione dell’appalto.

Secondo la tesi dei Seccia, l’Azienda ospedaliero-universitaria e alcuni suoi dirigenti avrebbero dovuto intervenire quando emersero problemi nei pagamenti da parte dell’appaltatore principale, la società PF Group.

La Corte ha però confermato la decisione della Corte d’appello di Bari: la questione era già stata definita da una precedente sentenza del Tribunale di Trani del 2018, che aveva escluso la possibilità di chiedere direttamente alla stazione appaltante il pagamento delle somme dovute al subappaltatore.

Quel pronunciamento, ormai passato in giudicato, ha impedito di riaprire il tema della responsabilità dell’ente sanitario. Secondo i giudici della Cassazione, il giudicato si estende anche ai soci della società estinta, in quanto aventi causa della società stessa. La Suprema Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le ulteriori contestazioni relative alla valutazione delle prove, osservando che i giudici di primo e secondo grado avevano già deciso sui fatti con motivazioni identiche: una situazione definita tecnicamente “doppia conforme”, che limita i margini di intervento della Cassazione.

Il ricorso è stato quindi definitivamente respinto, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese legali.

A cura di Michele Solatia.

LASCIA UN COMMENTO