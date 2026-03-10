Il CUS Foggia conquista una vittoria importante contro la Clean Up Molfetta con il punteggio di 80-69, al termine di una partita intensa e combattuta davanti al pubblico del PalaRusso.

La squadra allenata da coach Marra ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime fasi della gara, mantenendo il controllo per gran parte del match e trovando l’allungo decisivo nel terzo quarto, che ha indirizzato definitivamente la sfida. Molfetta ha provato a restare in partita soprattutto con il tiro da tre, ma senza riuscire a trovare la continuità necessaria nei momenti più delicati.

Grande protagonista della serata Eugenio Padalino, eletto MVP, autore di 12 punti, 4 recuperi e 3 assist, con un preciso 3 su 4 dalla lunga distanza e triple decisive nei momenti chiave dell’incontro. Fondamentale anche il contributo di Ianzano nell’ultimo quarto, con tiri pesanti dall’arco che hanno portato i cussini fino al massimo vantaggio di +21, chiudendo di fatto la partita.

Il CUS Foggia, ancora senza Enrico Lioce, ha iniziato la gara con qualche difficoltà, subendo l’iniziativa degli ospiti che con Sciancalepore si sono portati sul +5 (7-12) a metà del primo periodo. Dopo il time-out chiamato da coach Marra, i padroni di casa hanno cambiato marcia: la tripla di Canistro ha riavvicinato i foggiani, mentre Indelicato ha firmato il sorpasso sul 17-15. Alla fine del primo quarto il CUS era avanti 24-20.

Nel secondo periodo i foggiani hanno accelerato con un parziale di 10-2, trovando il +9 con le triple di Dudik e Canistro. Dopo il botta e risposta dall’arco tra Solimini e Indelicato, è stato ancora Dudik a spingere il CUS fino alla doppia cifra di vantaggio (41-31). Nel finale del tempo Molfetta ha accorciato le distanze, andando all’intervallo sul 47-40.

Al rientro in campo il CUS è partito con grande aggressività: un 7-2 iniziale ha riportato il margine a +9, mentre una tripla di Bruttini ha firmato il +12. Gli ospiti hanno reagito con un parziale di 6-0, ma la squadra di casa ha continuato a spingere approfittando anche delle rotazioni limitate degli avversari. Liukko dalla lunetta ha portato i foggiani sul +16 (64-48), prima delle due triple consecutive di Padalino che hanno chiuso il terzo quarto sul 70-55.

Nell’ultimo periodo si è acceso il duello sotto canestro tra Liukko e Kotnik, mentre Molfetta ha tentato la rimonta con i tiri dall’arco di Altamura, Didonna e Chiriatti, senza fortuna. Il CUS ha invece continuato a colpire da tre con Padalino, Indelicato e Ianzano, per la gioia del pubblico di casa. Nel finale gli ospiti hanno ridotto il divario con due triple di Chiriatti e Altamura, ma senza cambiare l’esito dell’incontro.

Tra i migliori marcatori del match Canistro con 17 punti, Indelicato con 13 e Padalino con 12 per il CUS Foggia. Per Molfetta in evidenza Didonna con 13 punti, Kotnik con 12 e Costa con 11.

Nel post gara coach Marra ha commentato così il successo: “Molfetta ha difeso a zona per quasi tutta la partita, concentrandosi su Liukko e costringendoci a cercare soluzioni dal perimetro. Siamo stati bravi a trovare tiri puliti e a segnare con buone percentuali, soprattutto in transizione. È una vittoria importante per il nostro percorso”.

Il successo consente ai foggiani di entrare in zona playoff, ma l’allenatore invita alla prudenza: “L’ottavo posto ci dà fiducia, ma è ancora presto per fare calcoli. Ci aspettano quattro partite fondamentali, a partire dalla trasferta di Francavilla. Dobbiamo continuare a prepararle con la stessa intensità”.

Sull’assenza di Lioce, Marra ha spiegato: “La sua mancanza pesa. Avrebbe voluto giocare qualche minuto, ma non era ancora al cento per cento e ho preferito non rischiare”.