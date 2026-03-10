Edizione n° 6001

Home // Politica // Caso Bartolozzi, Nordio: “Non deve dimettersi, ha chiarito”

CASO BARTOLOZZI Caso Bartolozzi, Nordio: “Non deve dimettersi, ha chiarito”

Nordio: “La frase può essere stata interpretata in modo improprio, ma non rappresenta il pensiero della dottoressa Bartolozzi”

Caso Bartolozzi, Nordio: "Non deve dimettersi, ha chiarito"

Caso Bartolozzi - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Marzo 2026
Politica // Politica Nazionale //

Il caso nato dalle dichiarazioni di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia, continua a tenere banco. Bartolozzi aveva definito la magistratura “plotoni di esecuzione”, suscitando polemiche e critiche diffuse. Da fonti di governo si apprende che non sono previste scuse pubbliche e che la vicenda verrà gestita internamente.

Nonostante la premura della premier Giorgia Meloni, che ha espresso forte disappunto per le parole di Bartolozzi, non sono in vista decisioni drastiche. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha chiarito che Bartolozzi non deve dimettersi, sottolineando come le sue parole fossero riferite solo a una piccola parte di giudici politicizzati, e non all’intera magistratura.

Nordio ha aggiunto che è certo che la questione si chiuderà con un chiarimento adeguato: “La frase può essere stata interpretata in modo improprio, ma non rappresenta il pensiero della dottoressa Bartolozzi”. Anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha commentato che la vicenda non deve distogliere l’attenzione dal merito della riforma della giustizia oggetto del referendum.

L’Associazione nazionale magistrati ha ribadito la propria linea di prudenza e rispetto delle istituzioni, ricordando che non risponderà agli attacchi politici e continuerà a promuovere la collaborazione tra le varie componenti dello Stato.

Lo riporta ansa.it.

LASCIA UN COMMENTO