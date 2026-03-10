Edizione n° 6001

BALLON D'ESSAI

Home // Manfredonia // Continuano con successo gli incontri formativi sulla sicurezza nella navigazione da diporto

NAVIGAZIONE MANFREDONIA Continuano con successo gli incontri formativi sulla sicurezza nella navigazione da diporto

Ancora un altro incontro informativo si è tenuto con grande partecipazione di pubblico giovedì 5 marzo 2026 a Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Ancora un altro incontro informativo si è tenuto con grande partecipazione di pubblico giovedì 5 marzo 2026 a Manfredonia, presso la sede nautica di Viale Miramare della Lega Navale. Questa volta l’incontro formativo è stato dedicato alle “Comunicazioni nautiche a salvaguardia della vita umana in mare”, promosso dalla Lega Navale Italiana, Sezione di Manfredonia, in collaborazione con la Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Manfredonia.

L’introduzione è stata tenuta dal Capitano di Fregata (CP) Marco Pepe, Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia e Capo del Compartimento Marittimo, che comprende tutto il Gargano e il Golfo. Nel suo intervento ha tracciato il quadro generale delle comunicazioni nautiche e la loro importanza, insieme a comportamenti corretti e buon senso, ai fini della sicurezza nella navigazione. La relazione sul tema è stata svolta attraverso la presentazione degli argomenti oggetto di una recente pubblicazione, il “Manuale pratico di comunicazioni radio marittime GMDSS”, a cura dell’Ufficiale radiotelegrafista Francesco Tropiano, diplomato all’Istituto Professionale di Monopoli, con una vasta esperienza a bordo di navi mercantili, anche come ufficiale di rotta con il titolo di Padrone Marittimo, e successivamente docente GMDSS nella formazione professionale rivolta al personale marittimo.

L’incontro ha avuto come moderatore il consigliere alla promozione scolastica, sociale e comunicazione della Lega Navale di Manfredonia, ing. Salvatore Guglielmi, il quale ha rivolto i doverosi ringraziamenti ai presenti e ai patrocinatori: la Città di Manfredonia, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Manfredonia, il Centro Velico Gargano e lo Yachting Club Marina del Gargano. Sono stati inoltre rivolti i saluti al Comando della motovedetta dei Carabinieri, alla Croce Rossa di Manfredonia, a un gruppo di alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” e al numerosissimo pubblico composto da soci L.N.I., diportisti nautici e diversi operatori del settore.

L’evento è proseguito con i saluti del Presidente della Lega Navale di Manfredonia, rag. Francesco Brunetti, che ha evidenziato lo scopo degli incontri:
«Aumentare la cultura nautica tra i diportisti e la cittadinanza, fornendo informazioni fondamentali per la sicurezza a bordo e in mare». Nella relazione, svolta con il supporto di numerose slide e filmati, l’autore del manuale Francesco Tropiano ha presentato l’opera e ne ha spiegato i contenuti anche con esemplificazioni pratiche.

Sono stati illustrati esempi di chiamate e messaggi, anche in lingua inglese, per la gestione di un soccorso, oltre a modelli di messaggi di urgenza, sicurezza e routine: argomenti utili a garantire una formazione costante per tutti coloro che in mare lavorano o praticano attività diportistica.

Sono state inoltre fornite informazioni tecniche per un corretto utilizzo degli apparati radio presenti a bordo, quali: VHF, MF/HF DSC, R/T voce, Inmarsat-C, Fleet F77, Iridium, MEOSAR, EPIRB Cospas-Sarsat, SART, AIS, AIS-SART, PLB, PLB-AIS, ELT, NAVTEX, test e batterie di emergenza, oltre a molte altre informazioni sulle comunicazioni marittime. Tropiano ha concluso affermando: «Il mio augurio è che il Manuale radio GMDSS possa essere utile a rafforzare la vostra conoscenza tecnica, permettendovi di rispolverare e chiarire molti concetti che nel corso degli anni si possono dimenticare. Uno strumento indispensabile per le comunicazioni radio marittime, da portare sempre a bordo». Il nuovo sistema di comunicazioni radio marittime GMDSS ha cambiato radicalmente il modo di comunicare fra navi, stazioni radio costiere e Autorità marittime. L’auspicio è che il pubblico, che ha seguito con interesse le informazioni fornite e ha posto numerosi quesiti di approfondimento, abbia compreso quanto sia fondamentale conoscere le apparecchiature radio e le relative procedure per la salvaguardia della vita umana in mare.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

