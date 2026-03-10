Continuano con successo gli incontri formativi sulla sicurezza nella navigazione da diporto

Ancora un altro incontro informativo si è tenuto con grande partecipazione di pubblico giovedì 5 marzo 2026 a Manfredonia, presso la sede nautica di Viale Miramare della Lega Navale. Questa volta l’incontro formativo è stato dedicato alle “Comunicazioni nautiche a salvaguardia della vita umana in mare”, promosso dalla Lega Navale Italiana, Sezione di Manfredonia, in collaborazione con la Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Manfredonia.

L’introduzione è stata tenuta dal Capitano di Fregata (CP) Marco Pepe, Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia e Capo del Compartimento Marittimo, che comprende tutto il Gargano e il Golfo. Nel suo intervento ha tracciato il quadro generale delle comunicazioni nautiche e la loro importanza, insieme a comportamenti corretti e buon senso, ai fini della sicurezza nella navigazione. La relazione sul tema è stata svolta attraverso la presentazione degli argomenti oggetto di una recente pubblicazione, il “Manuale pratico di comunicazioni radio marittime GMDSS”, a cura dell’Ufficiale radiotelegrafista Francesco Tropiano, diplomato all’Istituto Professionale di Monopoli, con una vasta esperienza a bordo di navi mercantili, anche come ufficiale di rotta con il titolo di Padrone Marittimo, e successivamente docente GMDSS nella formazione professionale rivolta al personale marittimo.

L’incontro ha avuto come moderatore il consigliere alla promozione scolastica, sociale e comunicazione della Lega Navale di Manfredonia, ing. Salvatore Guglielmi, il quale ha rivolto i doverosi ringraziamenti ai presenti e ai patrocinatori: la Città di Manfredonia, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Manfredonia, il Centro Velico Gargano e lo Yachting Club Marina del Gargano. Sono stati inoltre rivolti i saluti al Comando della motovedetta dei Carabinieri, alla Croce Rossa di Manfredonia, a un gruppo di alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” e al numerosissimo pubblico composto da soci L.N.I., diportisti nautici e diversi operatori del settore.

L’evento è proseguito con i saluti del Presidente della Lega Navale di Manfredonia, rag. Francesco Brunetti, che ha evidenziato lo scopo degli incontri:

«Aumentare la cultura nautica tra i diportisti e la cittadinanza, fornendo informazioni fondamentali per la sicurezza a bordo e in mare». Nella relazione, svolta con il supporto di numerose slide e filmati, l’autore del manuale Francesco Tropiano ha presentato l’opera e ne ha spiegato i contenuti anche con esemplificazioni pratiche.

Sono stati illustrati esempi di chiamate e messaggi, anche in lingua inglese, per la gestione di un soccorso, oltre a modelli di messaggi di urgenza, sicurezza e routine: argomenti utili a garantire una formazione costante per tutti coloro che in mare lavorano o praticano attività diportistica.

Sono state inoltre fornite informazioni tecniche per un corretto utilizzo degli apparati radio presenti a bordo, quali: VHF, MF/HF DSC, R/T voce, Inmarsat-C, Fleet F77, Iridium, MEOSAR, EPIRB Cospas-Sarsat, SART, AIS, AIS-SART, PLB, PLB-AIS, ELT, NAVTEX, test e batterie di emergenza, oltre a molte altre informazioni sulle comunicazioni marittime. Tropiano ha concluso affermando: «Il mio augurio è che il Manuale radio GMDSS possa essere utile a rafforzare la vostra conoscenza tecnica, permettendovi di rispolverare e chiarire molti concetti che nel corso degli anni si possono dimenticare. Uno strumento indispensabile per le comunicazioni radio marittime, da portare sempre a bordo». Il nuovo sistema di comunicazioni radio marittime GMDSS ha cambiato radicalmente il modo di comunicare fra navi, stazioni radio costiere e Autorità marittime. L’auspicio è che il pubblico, che ha seguito con interesse le informazioni fornite e ha posto numerosi quesiti di approfondimento, abbia compreso quanto sia fondamentale conoscere le apparecchiature radio e le relative procedure per la salvaguardia della vita umana in mare.