Su Rai1 arriva la nuova fiction “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, serie in quattro puntate ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio. Tra i protagonisti figura Ivana Lotito, nata a Manfredonia il 19 luglio 1983, che interpreta Annapaola, ex giornalista di cronaca nera ora investigatrice privata.

L’attrice ha annunciato il debutto sui social: «Stasera alle 21.30 su Rai1 va in onda quella che sarà la nuova serie preferita di qualcuno. Almeno la mia. Ve lo dico perché potrebbe essere anche la vostra».

La fiction segue Alessandro Gassmann nei panni dell’avvocato Guido Guerrieri, penalista brillante e di successo ma tormentato, che affronta ogni caso con coinvolgimento personale, mettendo spesso in discussione regole e certezze. La sua empatia è al tempo stesso forza e fragilità.

Accanto a lui c’è Annapaola, interpretata da Ivana Lotito: donna determinata e intuitiva, che dopo il giornalismo lavora come investigatrice privata e collabora con Guerrieri nelle indagini dei vari casi della serie.

Diretta da Gianluca Maria Tavarelli, la fiction trae ispirazione dai romanzi “Ragionevoli dubbi”, “Le perfezioni provvisorie” e “La regola dell’equilibrio”, con la partecipazione dello stesso Carofiglio alla sceneggiatura.

La trama si sviluppa in una Bari inedita e spesso notturna, teatro delle vicende giudiziarie e investigative: dalla comparsa di clienti legati al passato di Guerrieri, alla scomparsa di una giovane, fino all’omicidio di una biologa e alla vicenda del giudice Larocca, accusato di corruzione.

Le riprese si sono svolte interamente in Puglia, tra Bari, Monopoli, Grumo Appula, Giovinazzo e Trani, e la produzione è firmata da Rai Fiction e Rai Com, in coproduzione con Bartleby Film e Combo International, con il sostegno dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e della Regione Puglia.

Lo riporta coratolive.it.