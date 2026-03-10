Diagnostica per immagini, tecnologia avanzata alla Casa di Cura San Michele di Manfredonia

Manfredonia. Diagnosi precise, tecnologie di ultima generazione e maggiore comfort per i pazienti. Sono questi i punti di forza del servizio di diagnostica per immagini della Casa di Cura San Michele, struttura sanitaria di riferimento sul territorio sipontino.

Presso la clinica è possibile effettuare diversi esami diagnostici con il supporto di personale specializzato e apparecchiature tecnologicamente avanzate, pensate per garantire risultati affidabili e tempi di esecuzione rapidi.

Tra gli esami disponibili rientrano radiografie (RX), ecografie diagnostiche e la risonanza magnetica articolare aperta, una soluzione particolarmente indicata anche per i pazienti che soffrono di claustrofobia, grazie a un sistema progettato per ridurre il disagio durante l’esame.

La diagnostica per immagini rappresenta uno strumento fondamentale nella medicina moderna, consentendo ai medici di individuare con precisione molte patologie e di pianificare percorsi terapeutici mirati.

«Prendersi cura della propria salute parte da una diagnosi affidabile», ricordano dalla struttura sanitaria, che mette a disposizione dei cittadini servizi accessibili e prenotabili anche online.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito dedicato o prenotare direttamente tramite il servizio online.

📍 Casa di Cura San Michele

Via Cozzolette, 29 – Manfredonia (FG) – Telefono: 0884 581116

messagio promozionale