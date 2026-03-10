Edizione n° 6001

Home // Economia // Diagnostica per immagini, tecnologia avanzata alla Casa di Cura San Michele di Manfredonia

CASA DI CURA SAN MICHELE Diagnostica per immagini, tecnologia avanzata alla Casa di Cura San Michele di Manfredonia

Tra gli esami disponibili rientrano radiografie (RX), ecografie diagnostiche e la risonanza magnetica articolare aperta

Diagnostica per immagini, tecnologia avanzata alla Casa di Cura San Michele di Manfredonia

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
10 Marzo 2026
Economia // Manfredonia //

Manfredonia. Diagnosi precise, tecnologie di ultima generazione e maggiore comfort per i pazienti. Sono questi i punti di forza del servizio di diagnostica per immagini della Casa di Cura San Michele, struttura sanitaria di riferimento sul territorio sipontino.

Presso la clinica è possibile effettuare diversi esami diagnostici con il supporto di personale specializzato e apparecchiature tecnologicamente avanzate, pensate per garantire risultati affidabili e tempi di esecuzione rapidi.

Tra gli esami disponibili rientrano radiografie (RX), ecografie diagnostiche e la risonanza magnetica articolare aperta, una soluzione particolarmente indicata anche per i pazienti che soffrono di claustrofobia, grazie a un sistema progettato per ridurre il disagio durante l’esame.

La diagnostica per immagini rappresenta uno strumento fondamentale nella medicina moderna, consentendo ai medici di individuare con precisione molte patologie e di pianificare percorsi terapeutici mirati.

«Prendersi cura della propria salute parte da una diagnosi affidabile», ricordano dalla struttura sanitaria, che mette a disposizione dei cittadini servizi accessibili e prenotabili anche online.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito dedicato o prenotare direttamente tramite il servizio online.

📍 Casa di Cura San Michele
Via Cozzolette, 29 – Manfredonia (FG) – Telefono: 0884 581116

