FOGGIA CERVELLO // “Prenditi cura della tua mente”: il Policlinico di Foggia aderisce alla ‘Settimana del Cervello’
10 Marzo 2026 - ore  15:13

THOMAS GRUMER // Trovati i resti di Thomas Grumer a Ibiza: identificato il manager scomparso da mesi
10 Marzo 2026 - ore  10:10

Foggia, Amedeo Minghi in concerto al Teatro del Fuoco con "1950 ed altre storie"

MINGHI FOGGIA Foggia, Amedeo Minghi in concerto al Teatro del Fuoco con “1950 ed altre storie”

L’appuntamento si annuncia come un viaggio nella memoria musicale del pubblico, attraverso i brani più amati del suo repertorio.

10 Marzo 2026
FOGGIA — Sabato 14 marzo, con sipario alle ore 21, il Teatro del Fuoco ospiterà Amedeo Minghi con il recital live “1950 ed altre storie”, uno spettacolo che ripercorre i momenti più significativi della carriera di uno dei cantautori più eleganti e riconoscibili della musica italiana.

L’appuntamento si annuncia come un viaggio nella memoria musicale del pubblico, attraverso i brani più amati del suo repertorio.

Autore e interprete raffinato, Minghi ha costruito nel corso degli anni uno stile personale e inconfondibile, in cui la tradizione della melodia italiana si fonde con arrangiamenti orchestrali e atmosfere romantiche. La sua scrittura musicale è caratterizzata da linee melodiche ampie e avvolgenti, accompagnate da testi poetici e intimisti capaci di raccontare sentimenti universali come l’amore, la nostalgia e il trascorrere del tempo.

Il titolo dello spettacolo richiama l’anno di nascita dell’artista e diventa il punto di partenza per un racconto musicale che attraversa oltre mezzo secolo di carriera. In scaletta alcuni dei brani entrati nella storia della canzone italiana, come “Vattene amore”, celebre duetto con Mietta presentato al Festival di Sanremo del 1990, e “1950”, una delle composizioni più intense del suo repertorio.

Il concerto proporrà anche le composizioni più recenti, confermando l’attualità artistica del cantautore romano. Tra pianoforte, orchestra e parola cantata, ogni brano diventa una piccola storia capace di evocare immagini, emozioni e ricordi condivisi dal pubblico.

Sono rimaste disponibili le ultimissime poltrone per uno spettacolo all’insegna delle emozioni, che promette di riempire ogni angolo del Teatro del Fuoco di musica, passione e poesia.

Il botteghino del teatro è aperto ogni mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 20.
Per informazioni è possibile contattare il numero 348 4203420.

L’evento è promosso da “Musica e Sorrisi – il teatro nel cuore”.

