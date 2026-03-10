Edizione n° 6001

BALLON D'ESSAI

FOGGIA CERVELLO // “Prenditi cura della tua mente”: il Policlinico di Foggia aderisce alla ‘Settimana del Cervello’
10 Marzo 2026 - ore  15:13

CALEMBOUR

THOMAS GRUMER // Trovati i resti di Thomas Grumer a Ibiza: identificato il manager scomparso da mesi
10 Marzo 2026 - ore  10:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, caos in piazza Vittorio Veneto davanti alla stazione: tra divieti ignorati e traffico disordinato

PIAZZA VITTORIO VENETO Foggia, caos in piazza Vittorio Veneto davanti alla stazione: tra divieti ignorati e traffico disordinato

Non solo i problemi legati alla mobilità cittadina, ma anche una gestione poco chiara degli spazi davanti alla stazione ferroviaria

Foggia e la ferrovia Roma-Napoli-Bari: il paradosso dei treni lenti e della stazione AV fantasma

Stazione di Foggia - Fonte Immagine: wikimedia.org - ph: Danieledemita

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA — Non solo i problemi legati alla mobilità cittadina, ma anche una gestione poco chiara degli spazi davanti alla stazione ferroviaria. In particolare, l’area di piazza Vittorio Veneto continua a generare confusione e disagi, soprattutto nei momenti di maggiore afflusso di viaggiatori.

Nella piazza è stato installato un segnale di divieto di transito, con l’eccezione di autobus, taxi e mezzi delle forze dell’ordine o di emergenza. Tuttavia, secondo diversi conducenti di autobus, il cartello appare più come un semplice richiamo che come un reale provvedimento da rispettare.

Quando infatti sono presenti gli agenti della polizia locale, le auto evitano di transitare o si limitano a fermarsi ai margini della piazza. Ma in assenza di controlli, la situazione cambia radicalmente: molte vetture attraversano l’area o sostano in punti critici.

Il problema diventa particolarmente evidente quando i treni arrivano in ritardo oppure vengono sostituiti da autobus per cause di forza maggiore. In queste circostanze, il traffico diventa caotico e i conducenti dei bus devono muoversi con grande cautela.

Le auto spesso si fermano a ridosso degli attraversamenti pedonali, finendo per ostacolare sia il passaggio dei pedoni sia le manovre degli autobus diretti verso il capolinea del Terminal.

Un altro nodo riguarda proprio la presenza di due attraversamenti pedonali molto vicini tra loro, collocati davanti a due delle tre porte della stazione. Questa disposizione rallenta ulteriormente il traffico dei mezzi pubblici, soprattutto quando sono già in ritardo.

Secondo alcuni operatori del trasporto pubblico, sarebbe più funzionale prevedere un solo attraversamento pedonale centrale, posizionato davanti alle tre uscite della stazione. Un’alternativa potrebbe essere l’installazione di un semaforo pedonale, simile a quelli presenti in via Telesforo, che consentirebbe di regolare meglio il flusso di pedoni e veicoli.

Una soluzione di questo tipo potrebbe contribuire a ridurre il caos e migliorare la sicurezza, sia per i pedoni sia per gli autisti dei mezzi pubblici che ogni giorno operano in una delle aree più trafficate della città.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO