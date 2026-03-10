FOGGIA — Non solo i problemi legati alla mobilità cittadina, ma anche una gestione poco chiara degli spazi davanti alla stazione ferroviaria. In particolare, l’area di piazza Vittorio Veneto continua a generare confusione e disagi, soprattutto nei momenti di maggiore afflusso di viaggiatori.

Nella piazza è stato installato un segnale di divieto di transito, con l’eccezione di autobus, taxi e mezzi delle forze dell’ordine o di emergenza. Tuttavia, secondo diversi conducenti di autobus, il cartello appare più come un semplice richiamo che come un reale provvedimento da rispettare.

Quando infatti sono presenti gli agenti della polizia locale, le auto evitano di transitare o si limitano a fermarsi ai margini della piazza. Ma in assenza di controlli, la situazione cambia radicalmente: molte vetture attraversano l’area o sostano in punti critici.

Il problema diventa particolarmente evidente quando i treni arrivano in ritardo oppure vengono sostituiti da autobus per cause di forza maggiore. In queste circostanze, il traffico diventa caotico e i conducenti dei bus devono muoversi con grande cautela.

Le auto spesso si fermano a ridosso degli attraversamenti pedonali, finendo per ostacolare sia il passaggio dei pedoni sia le manovre degli autobus diretti verso il capolinea del Terminal.

Un altro nodo riguarda proprio la presenza di due attraversamenti pedonali molto vicini tra loro, collocati davanti a due delle tre porte della stazione. Questa disposizione rallenta ulteriormente il traffico dei mezzi pubblici, soprattutto quando sono già in ritardo.

Secondo alcuni operatori del trasporto pubblico, sarebbe più funzionale prevedere un solo attraversamento pedonale centrale, posizionato davanti alle tre uscite della stazione. Un’alternativa potrebbe essere l’installazione di un semaforo pedonale, simile a quelli presenti in via Telesforo, che consentirebbe di regolare meglio il flusso di pedoni e veicoli.

Una soluzione di questo tipo potrebbe contribuire a ridurre il caos e migliorare la sicurezza, sia per i pedoni sia per gli autisti dei mezzi pubblici che ogni giorno operano in una delle aree più trafficate della città.