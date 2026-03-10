Edizione n° 6001

FOGGIA CERVELLO // “Prenditi cura della tua mente”: il Policlinico di Foggia aderisce alla ‘Settimana del Cervello’
10 Marzo 2026 - ore  15:13

THOMAS GRUMER // Trovati i resti di Thomas Grumer a Ibiza: identificato il manager scomparso da mesi
10 Marzo 2026 - ore  10:10

Home // Foggia // Foggia, Catena Fiorello conquista il pubblico della Fondazione dei Monti Uniti

CATENA FIORELLO Foggia, Catena Fiorello conquista il pubblico della Fondazione dei Monti Uniti

Scrittrice, conduttrice e autrice televisiva, ha presentato il suo ultimo romanzo “Vita e peccati di Maria Sentimento”, pubblicato da Rizzoli

10 Marzo 2026
Foggia // Lifestyle //

FOGGIA — Sala gremita e grande partecipazione di pubblico per l’incontro con Catena Fiorello, protagonista del primo appuntamento della rassegna “Letture Disvelate. Viaggio nel pensiero letterario femminile”, ospitato lunedì 9 marzo nella sala “Rosa del Vento” della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. La serata, organizzata in collaborazione con la libreria Ubik di Foggia, si è aperta con i saluti istituzionali del presidente della Fondazione Filippo Santigliano e con l’introduzione di Rosa Cicolella, vicepresidente dell’Organo di indirizzo.

Nel suo intervento Santigliano ha evidenziato come l’appuntamento rappresenti il terzo grande successo consecutivo per la Fondazione dei Monti Uniti, dopo la partecipata serata inaugurale della rassegna “Ché Storia. Racconti contemporanei in Fondazione” con la professoressa Isabella Insolvibile e l’inaugurazione della mostra antologica dedicata all’artista Jim Picco. Il presidente ha inoltre ribadito l’impegno della Fondazione nel coinvolgere nuovi pubblici e contribuire alla rivitalizzazione del centro storico, attraverso una presenza culturale costante e una struttura sempre più aperta alla città.

Protagonista della serata è stata Catena Fiorello. Nel dialogo con la giornalista di FoggiaToday Mariangela Mariani, l'autrice ha accompagnato il pubblico all'interno delle atmosfere e dei temi del libro, soffermandosi sulla figura della protagonista e sulla complessità dei sentimenti e delle scelte che attraversano la vicenda narrata.

Durante la conversazione non sono mancati riferimenti anche all’attualità e al dibattito culturale contemporaneo. Sollecitata dalle domande del pubblico, Fiorello ha commentato alcune delle polemiche che hanno animato il panorama mediatico negli ultimi giorni, tra cui la discussa vicenda della cosiddetta “famiglia del bosco” e le reazioni seguite alla vittoria di Sal Da Vinci al Festival di SanremoL’incontro ha registrato un forte coinvolgimento del pubblico, confermando ancora una volta la capacità della Fondazione dei Monti Uniti di proporre appuntamenti culturali di grande richiamo e qualità, contribuendo alla vitalità culturale della città e alla crescente partecipazione della comunità alle iniziative promosse nel cuore del centro storico. 

