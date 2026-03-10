Edizione n° 6001

BALLON D'ESSAI

FOGGIA CERVELLO // “Prenditi cura della tua mente”: il Policlinico di Foggia aderisce alla ‘Settimana del Cervello’
10 Marzo 2026 - ore  15:13

CALEMBOUR

THOMAS GRUMER // Trovati i resti di Thomas Grumer a Ibiza: identificato il manager scomparso da mesi
10 Marzo 2026 - ore  10:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Incidente sulla Foggia-Candela: violento tamponamento tra auto e tir, un ferito grave

INCIDENTE FG CANDELA Incidente sulla Foggia-Candela: violento tamponamento tra auto e tir, un ferito grave

L’impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio è stato il conducente della vettura

Incidente sulla Foggia-Candela: violento tamponamento tra auto e tir, un ferito grave

Incidente sulla Foggia-Candela: violento tamponamento tra auto e tir, un ferito grave - SQ

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Paura nel pomeriggio di oggi, martedì 10 marzo, lungo la Statale 655 “Bradanica”, nel tratto che collega Foggia a Candela, a pochi chilometri dal capoluogo dauno. Un violento tamponamento tra un’autovettura e un mezzo pesante ha provocato il ferimento grave del conducente dell’auto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’automobile avrebbe tamponato il tir che la precedeva per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio è stato il conducente della vettura, rimasto ferito e soccorso immediatamente dai sanitari.

L’uomo ha riportato diversi traumi dovuti all’urto ed è stato trasferito in codice rosso al Policlinico di Foggia, dove è stato sottoposto agli accertamenti clinici necessari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza ed elisoccorso, i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, oltre al personale Anas, che ha provveduto a interdire temporaneamente la circolazione per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi utili a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

Lo riporta FoggiaToday.it

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO