Incidente sulla Foggia-Candela: violento tamponamento tra auto e tir, un ferito grave

Paura nel pomeriggio di oggi, martedì 10 marzo, lungo la Statale 655 “Bradanica”, nel tratto che collega Foggia a Candela, a pochi chilometri dal capoluogo dauno. Un violento tamponamento tra un’autovettura e un mezzo pesante ha provocato il ferimento grave del conducente dell’auto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’automobile avrebbe tamponato il tir che la precedeva per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio è stato il conducente della vettura, rimasto ferito e soccorso immediatamente dai sanitari.

L’uomo ha riportato diversi traumi dovuti all’urto ed è stato trasferito in codice rosso al Policlinico di Foggia, dove è stato sottoposto agli accertamenti clinici necessari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza ed elisoccorso, i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, oltre al personale Anas, che ha provveduto a interdire temporaneamente la circolazione per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi utili a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

