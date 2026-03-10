Manfredonia, Marasco attacca: “Illuminazione pubblica inefficiente, il sindaco diffidi la ditta”

MANFREDONIA — “Il sindaco diffidi la ditta appaltatrice dell’illuminazione pubblica e riporti il servizio a livelli di efficienza adeguati”. È la richiesta avanzata dal consigliere comunale di Futuro Nazionale, Giuseppe Marasco, che punta l’attenzione sulle criticità legate alla rete cittadina dell’illuminazione pubblica.

Secondo Marasco, i disservizi registrati in città rappresentano un problema che va oltre il semplice malfunzionamento tecnico, perché coinvolgono direttamente il tema della sicurezza pubblica. Per il consigliere, infatti, un impianto di illuminazione non efficiente può aumentare i rischi per cittadini e automobilisti ed esporre il Comune a possibili richieste di risarcimento in caso di incidenti o infortuni.

Nel suo intervento, Marasco richiama il ruolo del sindaco quale autorità responsabile della sicurezza urbana e della vigilanza sul corretto funzionamento dei servizi essenziali, compresa la pubblica illuminazione. Da qui la richiesta di un’azione immediata nei confronti della società incaricata del servizio, affinché vengano rispettati gli obblighi di manutenzione e garantita la piena funzionalità degli impianti.

Il consigliere evidenzia inoltre come la normativa attribuisca all’ente obblighi precisi in materia di custodia e sicurezza delle infrastrutture pubbliche. In presenza di carenze o guasti, sottolinea, il Comune potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni eventualmente subiti dai cittadini.

Per Marasco è quindi necessario intervenire senza ulteriori ritardi, sia attraverso controlli puntuali sullo stato dell’impianto, sia mediante verifiche sull’operato del gestore esterno, al fine di evitare ulteriori criticità e garantire condizioni adeguate di sicurezza sul territorio.