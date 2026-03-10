Edizione n° 6001

Manfredonia, sala gremita per l'incontro M5S: "Le ragioni del No" alla riforma della giustizia

"RAGIONI DEL NO" Manfredonia, sala gremita per l’incontro M5S: “Le ragioni del No” alla riforma della giustizia

L’appuntamento si è svolto il 7 marzo a Palazzo dei Celestini, nell’auditorium “Cristanziano Serricchio”

Redazione
10 Marzo 2026
Manfredonia – Sala gremita e pubblico partecipe per l’incontro promosso dal Movimento 5 Stelle a sostegno del “No” alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. L’appuntamento si è svolto il 7 marzo a Palazzo dei Celestini, nell’auditorium “Cristanziano Serricchio”, alla presenza di esponenti politici e rappresentanti della società civile.

L’iniziativa è stata promossa dall’europarlamentare del M5S Mario Furore e organizzata dal Gruppo Territoriale del Movimento di Manfredonia. A moderare l’incontro è stato Antonio Tasso, consigliere comunale Sipontum, tra gli organizzatori insieme al consigliere comunale M5S Gianluca Totaro. Ad aprire l’evento sono stati i saluti del sindaco Domenico La Marca e dello stesso Furore, anche coordinatore provinciale del Movimento. Tra gli interventi più attesi quello di Giuseppe Antoci, europarlamentare noto per il suo impegno nella lotta alle mafie e insignito dell’onorificenza al Merito della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. 

Nel suo intervento Antoci ha criticato duramente la riforma: secondo l’eurodeputato, infatti, la modifica della Costituzione non migliorerebbe il sistema giudiziario né la vita dei cittadini. «Se il motivo non è il bene comune, allora qual è?», ha affermato, sostenendo che il rischio sarebbe quello di «sottomettere la magistratura alla politica».

Presenti anche Leonardo Donno, parlamentare e coordinatore regionale del M5S, il consigliere comunale Gianluca Totaro, il professor Gianpaolo Impagnatiello dell’Università di Foggia, il deputato Marco Pellegrini e il medico Luigi Mazzamurro, membro dell’associazione “Società Civile per il No”.

Il dibattito ha fornito ai partecipanti spunti e approfondimenti in vista della consultazione referendaria prevista per il 22 e 23 marzo 2026, quando gli elettori saranno chiamati a esprimersi sulle modifiche costituzionali relative alla magistratura.

LASCIA UN COMMENTO