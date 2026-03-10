Manfredonia, zona Cimitero. La denuncia dei cittadini: “Costretti a vivere nel degrado"

“Buongiorno StatoQuotidiano, queste sono le condizioni in cui siamo costretti a vivere”. Inizia così la segnalazione di alcuni residenti in zona Cimitero a Manfredonia che denunciano una situazione di degrado urbano nel quartiere in cui abitano.

Secondo quanto riferiscono i cittadini, il problema non riguarderebbe solo il decoro urbano ma anche la qualità della vita quotidiana. “I nostri figli – spiegano – si sono ormai abituati a situazioni che, in qualunque realtà civile, farebbero gridare allo scandalo”.

La segnalazione richiama l’attenzione sul tema della cura degli spazi pubblici, ritenuta fondamentale non solo per chi vive la città ogni giorno, ma anche per l’immagine complessiva del territorio. “Una città, per diventare accogliente e meta di flussi turistici, deve essere curata in ogni sua parte – sottolineano – anche nelle zone che non sono prettamente turistiche”.

I residenti chiedono quindi maggiore attenzione e interventi concreti per restituire dignità agli spazi urbani e migliorare le condizioni del quartiere.

A cura di Michele Solatia.