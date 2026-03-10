“Buongiorno StatoQuotidiano, queste sono le condizioni in cui siamo costretti a vivere”. Inizia così la segnalazione di alcuni residenti in zona Cimitero a Manfredonia che denunciano una situazione di degrado urbano nel quartiere in cui abitano.
Secondo quanto riferiscono i cittadini, il problema non riguarderebbe solo il decoro urbano ma anche la qualità della vita quotidiana. “I nostri figli – spiegano – si sono ormai abituati a situazioni che, in qualunque realtà civile, farebbero gridare allo scandalo”.
La segnalazione richiama l’attenzione sul tema della cura degli spazi pubblici, ritenuta fondamentale non solo per chi vive la città ogni giorno, ma anche per l’immagine complessiva del territorio. “Una città, per diventare accogliente e meta di flussi turistici, deve essere curata in ogni sua parte – sottolineano – anche nelle zone che non sono prettamente turistiche”.
I residenti chiedono quindi maggiore attenzione e interventi concreti per restituire dignità agli spazi urbani e migliorare le condizioni del quartiere.
A cura di Michele Solatia.
2 commenti su "Manfredonia, zona Cimitero. La denuncia dei cittadini: “Costretti a vivere nel degrado”"
Quando vedo una fatta di un cane o di un gatto, dico sempre: “qui è passato un padrone di merda”
Purtroppo tutta la città è sporchissima, erbacce che riducono la zona di transito dei marciapiedi a pochi centimetri e deiezioni canine che abbondano ovunque…
Sicuramente l’amministrazione comunale ha le sue colpe per la mala gestio (purtroppo abbiamo eletti dei dilettanti per usare un eufemismo) e il livello d’inciviltà è altissimo ma, a mio avviso, la situazione disastrosa in cui siamo giunti (e non solo negli ultimi anni) è dovuta anche alla mancanza di presidio sul territorio della Polizia Municipale…. in altre città non ti fanno neanche respirare, da noi non si vedono mai se non alle manifestazioni folkloristiche, religiose (festa patronale) e nelle aree adiacenti lo stadio Miramare quando gioca il Manfredonia!!