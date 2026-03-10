MarketingFest 2026, a Manfredonia Starace, Piemontese, Vasile e De Franchi

Il MarketingFest 2026 si arricchisce di un appuntamento di grande rilievo istituzionale. Venerdì 20 marzo alle ore 16, presso il Regiohotel Manfredi di Manfredonia, nell’ambito della due giorni dedicata al marketing e alla comunicazione, si terrà il panel dal titolo “Quali strategie di marketing per le destinazioni turistiche in Puglia”.

L’incontro rappresenta un vero e proprio “evento nell’evento”, pensato per favorire il confronto tra le principali figure istituzionali impegnate nelle politiche di sviluppo e promozione del territorio pugliese. Al tavolo prenderanno parte Graziamaria Starace, assessora al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia; Raffaele Piemontese, assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia; Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia; e Rocco De Franchi, responsabile della Comunicazione istituzionale della Regione Puglia. A moderare il dibattito sarà Rocky Malatesta, esperto di marketing territoriale.

Il panel rappresenta uno dei momenti centrali del festival, con l’obiettivo di elevare il livello della discussione pubblica e stimolare un confronto concreto sulle strategie da adottare per valorizzare il turismo regionale. L’incontro punterà a definire linee operative per rafforzare la narrazione del territorio pugliese, aumentare l’attrattività delle destinazioni e creare sinergie tra istituzioni, imprese e operatori del settore.

Con questa iniziativa, MarketingFest 2026 conferma la propria vocazione a diventare uno spazio di incontro tra formazione, idee e progettualità, mettendo in relazione professionisti, amministratori e aziende. L’edizione precedente ha già dimostrato l’interesse del territorio per questo tipo di confronto, con oltre 500 partecipanti, 22 relatori e 570 minuti di formazione.

A sottolineare l’importanza dell’appuntamento è Michele De Meo, ideatore del festival e CEO di Remark, che commenta così l’iniziativa: «Abbiamo voluto portare le istituzioni al centro del dibattito perché solo un confronto diretto tra chi programma e chi opera può produrre risultati duraturi. Questo panel rappresenta l’occasione per mettere insieme visione e concretezza, politiche e operatori».