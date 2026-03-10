BARI – Ha patteggiato una pena di un anno di reclusione, con pena sospesa, don Antonio Ruccia, parroco della chiesa San Giovanni Battista di Bari, imputato per omicidio colposo nel procedimento sulla morte del neonato trovato senza vita nella culla termica della parrocchia la mattina del 2 gennaio 2025.

Il piccolo, successivamente ribattezzato “Angelo” dal sindaco di Bari Vito Leccese, morì per ipotermia poco tempo dopo essere stato lasciato nella culla termica da una persona mai identificata. L’indagine per abbandono di minore nei confronti dell’autore del gesto è stata infatti archiviata nei mesi scorsi.

Il patteggiamento, riproposto oggi dall’avvocato Salvatore D’Aluiso, è stato ratificato dalla giudice monocratica Luna Calzolaro. Una prima richiesta di patteggiamento a tre mesi era stata respinta dal gup, che aveva ritenuto la pena non congrua.

Resta invece a processo il tecnico Vincenzo Nanocchio, l’elettricista che nel 2014 installò i macchinari a supporto della culla termica, tra cui il sistema di allarme e il climatizzatore. Il processo nei suoi confronti inizierà il 3 giugno davanti alla giudice Giovanna Dimiccoli. Nanocchio è difeso dagli avvocati Giovanni De Leo e Pino Giulitto.

Il neonato fu trovato morto per caso dal titolare di un’impresa funebre presente in parrocchia quella mattina per un funerale. Secondo l’accusa, la morte sarebbe stata causata dal malfunzionamento del sistema di sicurezza della culla termica.

Dagli accertamenti tecnici è emerso infatti che non si attivò il sistema di allarme, che avrebbe dovuto far partire una chiamata al cellulare del parroco e avviare il riscaldamento della culla una volta rilevato il peso del neonato. Inoltre, dal climatizzatore presente nella stanza usciva soltanto aria fredda.

Le indagini della Squadra Mobile di Bari sono state coordinate dal procuratore aggiunto Ciro Angelillis e dalla pm Angela Morea. Lo riporta l’Ansa.