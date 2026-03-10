Edizione n° 6001

Home // 5 Reali Siti // Ordona Fulgens, il progetto PNRR entra nella fase decisiva: cantieri e nuove attività entro giugno

ORDONA FULGENS Ordona Fulgens, il progetto PNRR entra nella fase decisiva: cantieri e nuove attività entro giugno

Conclusi anche i lavori di messa in sicurezza dei tratti comunali della Via Francigena del Sud

LOCANDINA CONFERENZA DEL 19.3.26

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Marzo 2026
5 Reali Siti // Cerignola //

Ordona – Prosegue il percorso di rigenerazione culturale e sociale del borgo di Ordona attraverso il progetto “Ordona Fulgens”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR – Next Generation EU. Il programma punta a valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio, a partire dal sito archeologico di Herdonia, trasformandolo in motore di sviluppo economico e turistico. Il progetto, promosso dal Comune guidato dalla sindaca Adalgisa La Torre, si basa su una strategia che mette al centro cultura, turismo e innovazione per rilanciare il territorio e contrastare lo spopolamento. Tra gli interventi già completati figurano l’efficientamento energetico e l’abbattimento delle barriere architettoniche del Museo archeologico di Herdonia, l’acquisizione dell’immobile destinato alla futura Casa della Cultura – Innovation Hub e la riqualificazione dell’anfiteatro comunale

Conclusi anche i lavori di messa in sicurezza dei tratti comunali della Via Francigena del Sud, infrastruttura strategica per lo sviluppo del turismo lento, e l’attivazione di servizi per l’inclusione sociale come corsi di lingua italiana per cittadini stranieri, alfabetizzazione digitale e sportelli di orientamento legale.

Sono invece in fase di realizzazione altri interventi, tra cui la digitalizzazione del museo, il potenziamento della mobilità sostenibile con minibus elettrico ed e-bike, e l’attuazione di un sistema di monitoraggio per valutare l’impatto socioeconomico delle attività del progetto. «Ordona Fulgens rappresenta un passaggio strategico per il futuro del territorio – ha dichiarato la sindaca La Torre –. Grazie a queste risorse possiamo avviare un percorso concreto di crescita capace di coniugare tutela del patrimonio, sviluppo turistico e nuove opportunità economiche». Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori interventi, tra cui una sala multimediale immersiva, nuove attività di ricerca archeologica e la creazione di un info point turistico con area coworking per professionisti e smart workers. 

