“Più responsabilità e più garanzie”: l’appello di Carlo Bruno per il SÌ

“Credo che in Italia si sia rotto qualcosa nel rapporto tra cittadini e magistratura. Ci sono state pagine che hanno segnato profondamente la fiducia dei cittadini: il caso Tortora, un uomo innocente arrestato e distrutto mediaticamente sulla base di accuse poi rivelatesi false, simbolo di uno degli errori giudiziari più gravi della nostra Repubblica. Oppure lo scandalo Palamara, che ha fatto emergere un sistema di correnti e logiche di potere nelle nomine e nelle carriere dentro la magistratura.

Vicende diverse, ma entrambe hanno lasciato una domanda aperta: chi controlla chi ha il potere di giudicare? Non è un attacco ai tanti magistrati seri che ogni giorno fanno il loro lavoro con equilibrio e senso dello Stato. Ma, proprio per rispetto verso di loro e verso i cittadini, serve il coraggio di cambiare ciò che non funziona.

Per questo invitiamo a votare SÌ al referendum sulla giustizia: per riportare equilibrio tra i poteri dello Stato, più responsabilità e più garanzie per tutti. La giustizia deve essere forte con i colpevoli, ma non può diventare un potere senza controllo.”

Carlo Bruno, segretario Forza Italia Giovani.