ACEA ENERGIA // Privacy, multa da 2 milioni ad Acea Energia: contratti attivati all'insaputa dei clienti
10 Marzo 2026 - ore  22:33

THOMAS GRUMER // Trovati i resti di Thomas Grumer a Ibiza: identificato il manager scomparso da mesi
10 Marzo 2026 - ore  10:10

Home // Attualità // Privacy, multa da 2 milioni ad Acea Energia: contratti attivati all’insaputa dei clienti

ACEA ENERGIA Privacy, multa da 2 milioni ad Acea Energia: contratti attivati all’insaputa dei clienti

Il sistema di verifica della volontà del cliente, basato su richiami telefonici di controllo, è stato giudicato inoltre insufficiente

"Pay or Ok": il Garante avvia una consultazione pubblica

Garante per la protezione dei dati personali - Fonte Immagine: mondoprivacy.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Marzo 2026
Attualità //

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Acea Energia con una multa da 2 milioni di euro per gravi violazioni nel trattamento dei dati personali di oltre 1.200 clienti nel settore della fornitura di energia elettrica e gas. Il provvedimento è arrivato dopo numerose segnalazioni da parte di utenti che si sono ritrovati contratti attivi senza aver mai sottoscritto alcuna richiesta di fornitura. In diversi casi, i clienti hanno scoperto l’attivazione solo dopo aver ricevuto comunicazioni o solleciti di pagamento da parte della società. Dalle ispezioni effettuate dall’Autorità è emerso che i contratti venivano spesso attivati attraverso società incaricate di procacciare clienti porta a porta, senza che Acea esercitasse un adeguato controllo sul loro operato.

Secondo quanto accertato, gli agenti potevano acquisire i dati personali dei cittadini tramite dispositivi mobili, fotografando documenti e utilizzandoli per attivare forniture anche con firme apocrife, cioè false. Il sistema di verifica della volontà del cliente, basato su richiami telefonici di controllo, è stato giudicato inoltre insufficiente e inadeguato a prevenire comportamenti fraudolenti. Oltre alla sanzione economica, il Garante ha imposto ad Acea una serie di misure correttive, tra cui sistemi di monitoraggio più efficaci sull’attività degli agenti, controlli periodici sulla correttezza dei dati raccolti e regole più stringenti sulla conservazione delle informazioni dei clienti. 

