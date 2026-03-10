Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Acea Energia con una multa da 2 milioni di euro per gravi violazioni nel trattamento dei dati personali di oltre 1.200 clienti nel settore della fornitura di energia elettrica e gas. Il provvedimento è arrivato dopo numerose segnalazioni da parte di utenti che si sono ritrovati contratti attivi senza aver mai sottoscritto alcuna richiesta di fornitura. In diversi casi, i clienti hanno scoperto l’attivazione solo dopo aver ricevuto comunicazioni o solleciti di pagamento da parte della società. Dalle ispezioni effettuate dall’Autorità è emerso che i contratti venivano spesso attivati attraverso società incaricate di procacciare clienti porta a porta, senza che Acea esercitasse un adeguato controllo sul loro operato.

Secondo quanto accertato, gli agenti potevano acquisire i dati personali dei cittadini tramite dispositivi mobili, fotografando documenti e utilizzandoli per attivare forniture anche con firme apocrife, cioè false. Il sistema di verifica della volontà del cliente, basato su richiami telefonici di controllo, è stato giudicato inoltre insufficiente e inadeguato a prevenire comportamenti fraudolenti. Oltre alla sanzione economica, il Garante ha imposto ad Acea una serie di misure correttive, tra cui sistemi di monitoraggio più efficaci sull’attività degli agenti, controlli periodici sulla correttezza dei dati raccolti e regole più stringenti sulla conservazione delle informazioni dei clienti.