La Commissione esaminatrice incaricata ha comunicato al Servizio Personale del Comune di Foggia l’esito della prova scritta del concorso per il profilo professionale di Funzionario Tecnico/Specialista Tecnico, svolta lo scorso lunedì 21 gennaio presso la Città del Cinema e il 27 febbraio (prova asincrona, per due candidate che avevano presentato certificazione attestante un avanzato stato di gravidanza) presso la Sala Concorsi Palazzo di Città. 68 i concorrenti complessivi, nonostante gli ammessi fossero 134.

In 10 sono risultati idonei allo svolgimento della successiva prova orale che si svolgerà venerdì 3 aprile, dalle ore 10, nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte ‘Andrea Pazienza’ sita in Via Galliani,1 – Foggia.

L’esito della procedura concorsuale, con invito alla partecipazione alla prova orale, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Foggia, sezione Amministrazione Trasparente, e sul Portale del Reclutamento InPA.