Edizione n° 6001

BALLON D'ESSAI

FOGGIA CERVELLO // “Prenditi cura della tua mente”: il Policlinico di Foggia aderisce alla ‘Settimana del Cervello’
10 Marzo 2026 - ore  15:13

CALEMBOUR

THOMAS GRUMER // Trovati i resti di Thomas Grumer a Ibiza: identificato il manager scomparso da mesi
10 Marzo 2026 - ore  10:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Prova scritta concorso al Comune per Funzionario Tecnico, 10 gli ammessi alla prova orale

COMUNE FOGGIA Prova scritta concorso al Comune per Funzionario Tecnico, 10 gli ammessi alla prova orale

In 10 sono risultati idonei allo svolgimento della successiva prova orale che si svolgerà venerdì 3 aprile, dalle ore 10

Le graduatorie saranno valide per altri due anni e potranno essere utilizzate anche da altri enti locali

CONCORSI FOGGIA, ARCHIVIO ph enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Marzo 2026
Foggia // Politica //

La Commissione esaminatrice incaricata ha comunicato al Servizio Personale del Comune di Foggia l’esito della prova scritta del concorso per il profilo professionale di Funzionario Tecnico/Specialista Tecnico, svolta lo scorso lunedì 21 gennaio presso la Città del Cinema e il 27 febbraio (prova asincrona, per due candidate che avevano presentato certificazione attestante un avanzato stato di gravidanza) presso la Sala Concorsi Palazzo di Città.   68 i concorrenti complessivi, nonostante gli ammessi fossero 134.

In 10 sono risultati idonei allo svolgimento della successiva prova orale che si svolgerà venerdì 3 aprile, dalle ore 10, nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte ‘Andrea Pazienza’ sita in Via Galliani,1 – Foggia.

L’esito della procedura concorsuale, con invito alla partecipazione alla prova orale, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Foggia, sezione Amministrazione Trasparente, e sul Portale del Reclutamento InPA.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO