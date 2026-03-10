Edizione n° 6001

BALLON D'ESSAI

APPALTO FOGGIA // Appalto ospedaliero a Foggia, la Cassazione respinge il ricorso dei soci Seccia
10 Marzo 2026 - ore  13:19

CALEMBOUR

THOMAS GRUMER // Trovati i resti di Thomas Grumer a Ibiza: identificato il manager scomparso da mesi
10 Marzo 2026 - ore  10:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Puglia, donna muore di tumore dopo tre pap test negativi. “Assurdo”

DONNA TUMORE Puglia, donna muore di tumore dopo tre pap test negativi. “Assurdo”

Una 47enne è morta a novembre 2023 per un carcinoma dell’utero non diagnosticato, nonostante si fosse sottoposta a tre pap test negativi

Salento, donna muore di tumore dopo tre pap test negativi

Laboratorio analisi - PH ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Marzo 2026
Cronaca // Live //

Un caso drammatico sta destando allarme tra centinaia di donne nel Salento: una 47enne è morta a novembre 2023 per un carcinoma dell’utero non diagnosticato, nonostante si fosse sottoposta a tre pap test negativi nel giro di due anni presso un laboratorio privato di Lecce, accreditato e convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale.

Il percorso di accertamenti della donna iniziò nel novembre 2016, quando notò abbondanti perdite ematiche. Tutti i test effettuati fino ad allora risultarono negativi. La diagnosi di tumore arrivò solo ad aprile 2019, tramite un’isteroscopia, e nonostante le cure oncologiche presso il Policlinico Gemelli di Roma, la malattia era ormai in uno stadio troppo avanzato per essere trattata efficacemente.

La vicenda si è conclusa con un accordo extragiudiziale tra gli eredi e il laboratorio, ma evidenzia l’urgenza di controlli rigorosi sulle procedure diagnostiche adottate nella struttura. Centinaia di pazienti che si sono sottoposte a pap test nello stesso laboratorio negli ultimi tre anni sono ora in forte apprensione.

Le autorità sanitarie hanno avviato verifiche: il presidente dell’Ordine dei Medici ha chiesto controlli, mentre la ASL di Lecce dovrà trasmettere un dossier alla Regione Puglia. Nel frattempo, è considerato urgente il richiamo di tutte le donne esaminate nello stesso laboratorio affinché ripetano il pap test altrove, per escludere eventuali diagnosi errate.

L’audizione in Commissione Sanità coinvolgerà l’assessore regionale, il dirigente della sezione Accreditamento e Qualità, il presidente della Federazione nazionale dei medici e la presidente del Centro per il Diritto alla Salute di Lecce, con l’obiettivo di fornire risposte concrete e garantire la tutela della salute delle pazienti.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO