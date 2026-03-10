Salento, donna muore di tumore dopo tre pap test negativi

Un caso drammatico sta destando allarme tra centinaia di donne nel Salento: una 47enne è morta a novembre 2023 per un carcinoma dell’utero non diagnosticato, nonostante si fosse sottoposta a tre pap test negativi nel giro di due anni presso un laboratorio privato di Lecce, accreditato e convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale.

Il percorso di accertamenti della donna iniziò nel novembre 2016, quando notò abbondanti perdite ematiche. Tutti i test effettuati fino ad allora risultarono negativi. La diagnosi di tumore arrivò solo ad aprile 2019, tramite un’isteroscopia, e nonostante le cure oncologiche presso il Policlinico Gemelli di Roma, la malattia era ormai in uno stadio troppo avanzato per essere trattata efficacemente.

La vicenda si è conclusa con un accordo extragiudiziale tra gli eredi e il laboratorio, ma evidenzia l’urgenza di controlli rigorosi sulle procedure diagnostiche adottate nella struttura. Centinaia di pazienti che si sono sottoposte a pap test nello stesso laboratorio negli ultimi tre anni sono ora in forte apprensione.

Le autorità sanitarie hanno avviato verifiche: il presidente dell’Ordine dei Medici ha chiesto controlli, mentre la ASL di Lecce dovrà trasmettere un dossier alla Regione Puglia. Nel frattempo, è considerato urgente il richiamo di tutte le donne esaminate nello stesso laboratorio affinché ripetano il pap test altrove, per escludere eventuali diagnosi errate.

L’audizione in Commissione Sanità coinvolgerà l’assessore regionale, il dirigente della sezione Accreditamento e Qualità, il presidente della Federazione nazionale dei medici e la presidente del Centro per il Diritto alla Salute di Lecce, con l’obiettivo di fornire risposte concrete e garantire la tutela della salute delle pazienti.