UGENTO – A 27 anni dalla scomparsa di Roberta Martucci, la giovane di 28 anni sparita nel nulla il 20 agosto 1999, emergono nuovi elementi che potrebbero riaccendere le indagini.

Una donna ha raccontato di ricordare un episodio avvenuto proprio nell’estate della scomparsa: un cumulo di pietre dal quale proveniva un odore nauseabondo, simile a quello della decomposizione di un cadavere. Il dettaglio è emerso da un commento pubblicato su Facebook, che ha spinto la famiglia della vittima ad avviare nuove ricerche.

La donna, proprietaria di una casa nella zona, è stata ascoltata nei giorni scorsi dai carabinieri su delega della Procura di Lecce e ha confermato quanto scritto sui social. La testimone ha indicato con precisione la località Tabarano, lungo la costa salentina, come il punto in cui avrebbe notato il cumulo di pietre. Secondo il suo racconto, quella sorta di “tomba improvvisata” sarebbe comparsa all’improvviso durante l’estate del 1999. Il cumulo – ha riferito – era stato notato anche da alcuni bagnanti per via del forte odore, ma all’epoca nessuno lo collegò alla scomparsa di Roberta Martucci.

L’indagine sulla scomparsa della giovane è stata archiviata tre volte, l’ultima nel 2022, quando era stato indagato un uomo. Gli avvocati della famiglia Martucci hanno però chiesto l’accesso agli atti e la riapertura delle indagini, sollecitando anche uno scavo nell’area indicata dalla testimone, richiesta che potrebbe essere accolta nei prossimi giorni.

Nel frattempo la famiglia ha deciso di muoversi autonomamente. Lorella Martucci, sorella di Roberta, ha organizzato ricerche private lungo il litorale tra Mancaversa e Torre Suda, nel basso Salento. Alle operazioni ha partecipato un cane molecolare delle guardie zoofile di Bari, che ha ispezionato un tratto della costa.

Solo recentemente, leggendo alcune notizie sui social riguardanti il caso, la donna avrebbe collegato quel ricordo del 1999 alla scomparsa della giovane di Ugento. Da qui la decisione di contattare la famiglia e raccontare quanto ricordava. Già nell’ottobre scorso i familiari avevano scritto alla Procura di Lecce chiedendo verifiche nell’area indicata, ma non avevano ricevuto risposte. Per questo motivo, insieme all’associazione Penelope, hanno deciso di avviare ricerche private in attesa di eventuali sviluppi investigativi. Lo riporta leggo.it.