SAN GIOVANNI ROTONDO – La coalizione “Progetto Futuro” ha organizzato un incontro pubblico con l’avvocata Floriana Natale, candidata sindaco della città.

L’appuntamento è fissato per venerdì 13 marzo alle ore 19.30 presso il Codà Lounge Club – Pasteus, e sarà aperto alla partecipazione di cittadini, associazioni del territorio, rappresentanti della società civile e operatori dell’informazione.

L’incontro sarà un momento di dialogo e confronto con la comunità locale. Durante la serata verranno ripercorse le tappe del percorso politico che ha portato alla nascita della coalizione “Progetto Futuro”, insieme alle linee guida e alle visioni per il futuro amministrativo della città.

L’iniziativa punta anche a raccogliere contributi e proposte da parte dei cittadini, con l’obiettivo di arricchire e rafforzare il programma amministrativo della coalizione.

L’invito è rivolto all’intera cittadinanza e alle realtà associative del territorio, con una particolare attenzione alla presenza di giornalisti e operatori dell’informazione, chiamati a partecipare a quello che gli organizzatori definiscono un momento di confronto partecipativo sul futuro di San Giovanni Rotondo