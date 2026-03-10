BARI – Il disavanzo della sanità pugliese per il 2025 ammonta a 369 milioni di euro. Il dato è emerso durante l’incontro di verifica tenutosi oggi a Roma tra la struttura tecnica del Dipartimento Salute della Regione Puglia e i dirigenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute.

Secondo quanto comunicato dalla Regione in una nota, l’aumento della spesa sanitaria nel 2025 sarebbe legato principalmente all’incremento generale dei costi del sistema sanitario, stimato dal Ministero in un aumento del 4%, compensato solo in parte da un incremento dell’1% dei trasferimenti statali destinati alla Puglia.

A incidere maggiormente sul disavanzo sono stati diversi fattori: in primo luogo la mobilità passiva, cioè il numero di cittadini pugliesi che scelgono di curarsi in altre regioni italiane. A questo si aggiungono la crescita della spesa farmaceutica, il costo del personale sanitario legato ai rinnovi contrattuali e alle nuove assunzioni.

Dal confronto con i ministeri sono però emersi anche alcuni elementi positivi. I risultati preliminari del 2024 del Nuovo Sistema di Garanzia indicano infatti il raggiungimento delle soglie di adempienza in tutte le aree assistenziali e, per la maggior parte degli indicatori, un miglioramento rispetto all’anno precedente.

La Regione sottolinea inoltre che, in vista del 2026, sono state avviate misure per la riduzione delle liste d’attesa e che nel prossimo Programma operativo sanitario è prevista una riorganizzazione dei servizi con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la risposta ai bisogni di salute dei cittadini.

Il confronto tecnico con i ministeri continuerà nelle prossime settimane per arrivare alla valutazione definitiva del deficit sanitario 2025, passaggio necessario per definire le azioni di ripianamento della spesa.